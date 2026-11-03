Około 90% ukraińskich jeńców wojennych i cywilnych, których sprawy rozpatrują rosyjskie sądy, jest oskarżanych o działalność terrorystyczną zamiast przyznania im statusu zgodnego z międzynarodowym prawem humanitarnym.

Według specjalnej sprawozdawczyni ONZ ds. praw człowieka w Rosji, Marianny Katsarowej, władze rosyjskie uznały batalion „Azow” za organizację terrorystyczną, w związku z czym jego bojownicy oraz wielu innych obrońców są masowo sądzeni przed trybunałami wojskowymi właśnie na podstawie artykułów dotyczących terroryzmu, z pominięciem norm konwencji genewskich.

Przedstawicielka ONZ podkreśliła, że przetrzymywanie Ukraińców w rosyjskich zakładach karnych wiąże się z systematyczną praktyką tortur, która odbywa się przy wysokim poziomie bezkarności sprawców. Na dzień dzisiejszy ONZ odnotowała śmierć co najmniej 438 Ukraińców w rosyjskiej niewoli. Katsarowa zwróciła uwagę na liczne przypadki znęcania się również nad cywilnymi kobietami, podając przykład Natalii Własowej, którą zgwałcono, poddano torturom prądem elektrycznym oraz podpiłowano jej zęby, po czym sąd w Rostowie skazał ją na ponad 18 lat pozbawienia wolności. Obecnie wiadomo o co najmniej dwudziestu podobnych przypadkach. Aby pociągnąć sprawców tych zbrodni do odpowiedzialności, specjalna sprawozdawczyni wezwała do wykorzystania mechanizmów Międzynarodowego Trybunału Karnego oraz do stosowania zasady jurysdykcji uniwersalnej.

Źródło: Wywiad specjalnej sprawozdawczyni ONZ Marianny Katsarowej dla agencji „Ukrinform”.

W rosyjskiej niewoli zmarł w wyniku tortur żołnierz legendarnej brygady „Azow” i obrońca Mariupola Mykoła Brujew, znany pod pseudonimem „Brusha”.

W rosyjskiej niewoli zmarł ukraiński żołnierz Rusłan Romanow. W Rosji był sądzony na podstawie trzech artykułów związanych z tak zwaną działalnością terrorystyczną.

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