联合国称，在俄罗斯，90%的乌克兰战俘被指控犯有恐怖主义罪行，已有438名战俘死亡

约90%的乌克兰战俘和平民俘虏，其案件正在俄罗斯司法机构审理，被以“从事恐怖活动”的罪名定罪，而非根据国际人道法赋予其应有的地位。

据联合国俄罗斯人权问题特别报告员玛丽安娜·卡察罗娃称，俄罗斯当局将“亚速”营列为恐怖组织， 因此，该营的战士以及许多其他捍卫者正被大规模地以恐怖主义罪名在军事法庭上受审，这无视了《日内瓦公约》的规定。

这位联合国代表强调，在俄罗斯监禁场所关押乌克兰人期间，存在系统性的酷刑行为，且施暴者几乎不受任何惩罚。截至目前，联合国已记录至少438名乌克兰人在俄罗斯监禁期间死亡。 卡察罗娃强调，还存在大量针对平民女性的虐待事实，并以娜塔莉亚·弗拉索娃为例：她曾遭强奸、遭受电刑折磨，牙齿被锯掉， 随后罗斯托夫法院判处她18年以上有期徒刑。目前已知此类案件至少有二十余起。 为了将这些罪行的罪犯绳之以法，特别报告员呼吁利用国际刑事法院的机制并适用普遍管辖权原则。

来源：联合国特别报告员玛丽安娜·卡察罗娃接受《乌克兰通讯社》采访。

传奇“亚速”旅战士、马里乌波尔捍卫者尼古拉·布鲁耶夫（代号“布鲁沙”）在俄罗斯战俘营中因遭受酷刑而死亡。

乌克兰军人鲁斯兰·罗曼诺夫在俄罗斯战俘营中死亡。他在俄罗斯因三项与所谓“恐怖活动”相关的罪名接受了审判。

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