俄罗斯已对赫梅利尼茨基核电站的关键基础设施发动袭击——什米加尔

在11月3日的大规模袭击中，俄罗斯恐怖分子向一座对赫梅利尼茨基核电站稳定运行至关重要的变电站发射了三架无人机。

乌克兰第一副总理兼能源部长德尼·什米加尔在与七国集团（G7）、欧盟及新八国集团（NB8）各国大使会晤后发表了

上述声明。

什米加尔向合作伙伴通报了今天针对乌克兰的大规模炮击情况。“



俄罗斯动用了289架无人机、17枚弹道导弹和59枚巡航导弹。 能源设施——发电厂、变电站以及电力传输和分配系统——再次成为主要攻击目标，”他表示。



该部长指出，敌方向对赫梅利尼茨基核电站稳定运行至关重要的变电站发射了三架无人机。“



此类行动不仅对乌克兰构成威胁，也危及整个欧洲的核安全。 这是局势升级的严重举措，我们已就此向国际原子能机构通报，”他强调道。



什米加尔表示，乌克兰期待国际伙伴对俄罗斯针对保障乌克兰核电站稳定运行的基础设施所实施的袭击作出相应反应。

需要指出的是，在2026年11月3日当天，乌克兰防空部队击落了62架敌方无人机。据乌克兰武装部队空军消息， 在06:30至19:00期间，俄军出动81架各类型攻击型无人机袭击乌克兰领土，其中包括“赫伯”型号及其他改型，其中74架为喷气式无人机。

自11月3日深夜起，俄罗斯对乌克兰能源基础设施发动了迄今为止规模最大的袭击之一，导致国家电力系统形势进一步恶化。