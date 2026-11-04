“空袭警报”应用遭遇网络攻击：Ajax Systems 和 Stfalcon 披露了此次入侵事件的详情

Ajax Systems 和 Stfalcon 团队披露了针对“空袭警报”应用通知系统网络攻击的详情。攻击者成功入侵了值班操作员的工作终端，并发送了虚假的危险警报。 与此同时，数百万用户的个人数据仍得到了有效保护。

开发团队在官方声明中详细解释了周日发生的系统故障原因。专家强调，不明身份者仅未经授权访问了操作员的控制面板，并未侵入用户智能手机上的移动应用程序。

利用此次入侵，攻击者散布了关于虚构的化学和辐射威胁、街头冲突的虚假警报，并添加了指向俄语Telegram频道的外部链接。

开发人员解释称，“空中警报”平台不仅仅是一个用于转发第三方数据库信息的服務，而是一个复杂的志愿者生态系统。该平台由Ajax Systems和Stfalcon公司创建，并得到了乌克兰数字转型部的支持。

该系统整合了值班操作员界面、移动应用程序、API以及警报器基础设施。

发现网络攻击后，工程师们与相关部委及特勤部门通力合作，迅速关闭了服务器和操作员控制面板。与此同时，关键服务和推送通知功能在两小时内得以恢复。

此外，开发人员还驳斥了关于个人数据可能泄露的传言。此前网络上曾有猜测称，黑客可能获取了安装该应用的每部智能手机的位置信息。

然而，开发团队强调，该应用在技术上不会收集、存储或传输用户的个人数据。此外，它也无法访问智能手机的机密功能。

对于所谓文件被病毒感染或账户遭入侵的报道，开发者称其为蓄意的操纵。据他们表示，此举旨在迫使乌克兰用户卸载“空袭警报”应用。

目前，工程师们正在对系统进行深入的安全审计，并调整威胁地图上目标的显示方式。

该服务的开发团队在其官方声明中详细解释了周日系统故障的原因。

在11月1日（周日）晚间发生的网络攻击后，“空袭警报”应用已部分恢复运行。同时，用户的个人数据仍受到保护，未发现信息泄露。

需要说明的是，乌克兰的全国性预警系统目前运行正常。

此前，在基辅，“Air Alert”应用曾发布过一条关于辐射的虚假警报。

此后，乌克兰空军表示该警报应用可能遭到外部干预。

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