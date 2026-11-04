Кибератака на приложение «Воздушная тревога»: Ajax Systems и Stfalcon раскрыли подробности взлома

Команды Ajax Systems и Stfalcon рассказали об обстоятельствах кибератаки на систему оповещения приложения «Воздушная тревога». Злоумышленникам удалось получить доступ к рабочему месту дежурного оператора и разослать ложные сообщения об опасности. При этом личные данные миллионов пользователей остались в безопасности.

В своём официальном обращении команда разработчиков подробно объяснила причины сбоя, произошедшего в воскресенье. Специалисты подчеркнули, что неизвестные получили несанкционированный доступ исключительно к панели управления оператора, а не к мобильному приложению на смартфонах пользователей.

Воспользовавшись взломом, злоумышленники разослали ложные уведомления о вымышленных химических и радиационных угрозах, уличных боях, а также добавили стороннюю ссылку на русскоязычный Telegram-канал.

Разработчики пояснили, что платформа «Воздушная тревога» — это не просто сервис для передачи информации из сторонних баз, а сложная волонтерская экосистема. Ее создали компании Ajax Systems и Stfalcon при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины.

Система объединяет интерфейс дежурного оператора, мобильные приложения, API и инфраструктуру сирен.

После обнаружения кибератаки инженеры совместно с профильными министерствами и спецслужбами оперативно отключили серверы и панель управления оператора. При этом ключевые сервисы и рассылку push-уведомлений удалось восстановить в течение двух часов.

Отдельно разработчики опровергли информацию о возможной утечке личных данных. В сети распространялись предположения, что хакеры якобы могли получить сведения о местонахождении каждого смартфона, на котором установлено приложение.

Однако команда подчеркнула, что приложение технически не собирает, не хранит и не передает персональные данные пользователей. Кроме того, оно не имеет доступа к конфиденциальным функциям смартфона.

Сообщения о якобы зараженных вирусами файлах или скомпрометированных учетных записях разработчики назвали целенаправленной манипуляцией. По их словам, ее цель — заставить украинцев удалить приложение «Воздушная тревога».

В настоящее время инженеры проводят углубленный аудит безопасности системы и настраивают отображение целей на карте угроз.

Команда разработчиков сервиса в своём официальном обращении подробно объяснила причины воскресного сбоя.

Приложение «Воздушная тревога» частично возобновило работу после кибератаки, произошедшей вечером в воскресенье, 1 ноября. При этом персональные данные пользователей остались защищенными, утечки информации не зафиксировано.

Напомним, общегосударственная система оповещения в Украине работает без сбоев.

До этого в Киеве приложение Air Alert распространило ложное предупреждение о радиации.

После этого Воздушные силы заявили о возможном взломе приложения оповещения.

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