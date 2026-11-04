Cyberatak na aplikację „Alarm powietrzny”: firmy Ajax Systems i Stfalcon ujawniły szczegóły włamania

Zespoły Ajax Systems i Stfalcon opisały okoliczności cyberataku na system powiadomień aplikacji „Alarm powietrzny”. Sprawcom udało się uzyskać dostęp do stanowiska dyżurnego operatora i rozesłać fałszywe komunikaty o zagrożeniu. Jednocześnie dane osobowe milionów użytkowników pozostały bezpieczne.

W swoim oficjalnym oświadczeniu zespół programistów szczegółowo wyjaśnił przyczyny awarii, która miała miejsce w niedzielę. Specjaliści podkreślili, że nieznani sprawcy uzyskali nieuprawniony dostęp wyłącznie do panelu sterowania operatora, a nie do aplikacji mobilnej zainstalowanej na smartfonach użytkowników.

Wykorzystując włamanie, cyberprzestępcy rozesłali fałszywe powiadomienia o wymyślonych zagrożeniach chemicznych i radiacyjnych, walkach ulicznych, a także dodali zewnętrzny link do rosyjskojęzycznego kanału na Telegramie.

Twórcy wyjaśnili, że platforma „Alarm Powietrzny” to nie tylko serwis służący do przekazywania informacji z zewnętrznych baz, ale złożony ekosystem oparty na pracy wolontariuszy. Została ona stworzona przez firmy Ajax Systems i Stfalcon przy wsparciu Ministerstwa Transformacji Cyfrowej Ukrainy.

System łączy interfejs operatora dyżurnego, aplikacje mobilne, API oraz infrastrukturę syren.

Po wykryciu cyberataku inżynierowie we współpracy z odpowiednimi ministerstwami i służbami specjalnymi szybko wyłączyli serwery oraz panel sterowania operatora. Jednocześnie udało się przywrócić kluczowe usługi oraz wysyłanie powiadomień push w ciągu dwóch godzin.

Osobno twórcy aplikacji zdementowali informacje o możliwym wycieku danych osobowych. W sieci krążyły spekulacje, że hakerzy rzekomo mogli uzyskać informacje o lokalizacji każdego smartfona, na którym zainstalowano aplikację.

Zespół podkreślił jednak, że aplikacja technicznie nie gromadzi, nie przechowuje ani nie przekazuje danych osobowych użytkowników. Ponadto nie ma ona dostępu do poufnych funkcji smartfona.

Doniesienia o rzekomo zainfekowanych wirusami plikach lub skompromitowanych kontach twórcy nazwali celową manipulacją. Według nich jej celem jest zmuszenie Ukraińców do usunięcia aplikacji „Alarm powietrzny”.

Obecnie inżynierowie przeprowadzają dogłębny audyt bezpieczeństwa systemu i dostosowują wyświetlanie celów na mapie zagrożeń.

Zespół programistów serwisu w swoim oficjalnym oświadczeniu szczegółowo wyjaśnił przyczyny niedzielnej awarii.

Aplikacja „Alarm powietrzny” częściowo wznowiła działanie po cyberataku, który miał miejsce wieczorem w niedzielę, 1 listopada. Jednocześnie dane osobowe użytkowników pozostały zabezpieczone, nie odnotowano wycieku informacji.

Przypomnijmy, że ogólnokrajowy system ostrzegania na Ukrainie działa bez zakłóceń.

Wcześniej w Kijowie aplikacja „Air Alert” rozesłała fałszywe ostrzeżenie o promieniowaniu.

Następnie Siły Powietrzne poinformowały o możliwej ingerencji w aplikację alarmową.

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