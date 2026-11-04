Кібератака на застосунок Повітряна тривога: Ajax Systems і Stfalcon розкрили подробиці зламу

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Команди Ajax Systems і Stfalcon розповіли про обставини кібератаки на систему сповіщень застосунку «Повітряна тривога». Зловмисникам вдалося отримати доступ до робочого місця чергового оператора та розіслати фальшиві повідомлення про небезпеку. Водночас особисті дані мільйонів користувачів залишилися захищеними.

У своєму офіційному зверненні команда розробників детально пояснила причини збою, який стався в неділю. Фахівці наголосили, що невідомі отримали несанкціонований доступ виключно до панелі керування оператора, а не до мобільного застосунку на смартфонах користувачів.

Скориставшись зламом, зловмисники розіслали неправдиві сповіщення про вигадані хімічні та радіаційні загрози, вуличні бої, а також додали стороннє посилання на російськомовний Telegram-канал.

Розробники пояснили, що платформа «Повітряна тривога» є не просто сервісом для передавання інформації зі сторонніх баз, а складною волонтерською екосистемою. Її створили компанії Ajax Systems і Stfalcon за підтримки Міністерства цифрової трансформації України.

Система об'єднує інтерфейс чергового оператора, мобільні застосунки, API та інфраструктуру сирен.

Після виявлення кібератаки інженери спільно з профільними міністерствами та спецслужбами оперативно вимкнули сервери й панель керування оператора. Водночас ключові сервіси та розсилку push-повідомлень вдалося відновити протягом двох годин.

Окремо розробники спростували інформацію про можливий витік особистих даних. У мережі поширювалися припущення, що хакери нібито могли отримати відомості про місцеперебування кожного смартфона, на якому встановлено застосунок.

Однак команда наголосила, що програма технічно не збирає, не зберігає та не передає персональні дані користувачів. Крім того, вона не має доступу до конфіденційних функцій смартфона.

Повідомлення про нібито заражені вірусами файли або скомпрометовані облікові записи розробники назвали цілеспрямованою маніпуляцією. За їхніми словами, її мета — змусити українців видалити застосунок «Повітряна тривога».

Наразі інженери проводять поглиблений аудит безпеки системи та налаштовують відображення цілей на мапі загроз.

Команда розробників сервісу у своєму офіційному зверненні детально пояснила причини недільного збою.

Застосунок «Повітряна тривога» частково відновив роботу після кібератаки, яка сталася ввечері в неділю, 1 листопада. Водночас персональні дані користувачів залишилися захищеними, витоку інформації не зафіксували.

Нагадаємо, загальнодержавна система оповіщення в Україні працює без збоїв.

До цього у Києві застосунок Air Alert поширив неправдиве попередження про радіацію.

Після цього Повітряні сили заявили про можливе втручання в застосунок тривог.

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