在科米舒瓦西，俄罗斯对该地区实施航空轰炸后，当地居民被敦促撤离

尽管安全形势严峻，扎波罗热州科米舒瓦哈村仍有约200人居住。当局呼吁当地居民不要拖延撤离，并承诺将协助撤离及后续安置工作。

据他介绍，自今年年初以来，警方已从该村疏散了166人。与此同时，仍有相当一部分当地居民滞留在这个危险的聚居点。

“今年以来，警方已从科米舒瓦哈疏散了166人。 村里还有约200人，我想向每一位居民呼吁：请不要拖延撤离的决定，我们已准备好协助大家离开并安排后续安置，”塞米金说道。

米哈伊洛·塞米金还提醒道，关于从某个定居点强制疏散居民的决定由军方作出。

据他介绍，关于科米舒瓦哈居民可能被强制疏散的问题，本周将再次进行讨论。

当局呼吁该村居民抓住机会前往更安全的地方，并强调已做好组织撤离和协助安置的准备。

扎波罗热州军事行政当局代理负责人米哈伊尔·塞米金在电视马拉松直播中通报了这一消息。

在俄罗斯对扎波罗热州科米舒瓦哈镇的袭击中遇难者的家属将获得丧葬补助，伤者将从州预算中获得现金援助。每位受害者的补助金额最高可达5万格里夫纳。

在扎波罗热州科米舒瓦哈，救援人员从废墟中搜出31具因俄罗斯空袭遇难者的遗体。其中12名遇难者的身份已确认。

俄罗斯占领军公布了一段记录战争罪行的视频——对科米舒瓦哈村一所普通中学的空袭，袭击发生时当地居民正在该校接收人道主义援助。 一枚三吨重的航空炸弹投下后，造成至少33人死亡、5人受伤，另有50余人被认为在被摧毁的掩体废墟下失踪。

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