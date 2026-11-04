В Комышувасе жителей призвали эвакуироваться после обстрела со стороны РФ авиабомбами

Несмотря на сложную ситуацию с безопасностью, в поселке Комишуваха Запорожской области до сих пор проживают около 200 человек. Власти призывают местных жителей не откладывать эвакуацию и обещают помощь с выездом и дальнейшим размещением.

По его словам, с начала года полиция эвакуировала из поселка 166 человек. В то же время значительная часть местных жителей до сих пор остается в опасном населенном пункте.

«За этот год полиция эвакуировала из Комышувахи 166 человек. В поселке остается около 200 человек, и я хочу обратиться к каждому из них: не откладывайте решение об эвакуации, мы готовы помочь с выездом и дальнейшим размещением», — сказал Семикин.

Михаил Семикин также напомнил, что решение о принудительной эвакуации населения из того или иного населенного пункта принимают военные.

По его словам, вопрос о возможной принудительной эвакуации жителей Комышувахи вновь будет обсуждаться на этой неделе.

Власти призывают жителей поселка воспользоваться возможностью уехать в более безопасные места, подчеркивая, что готовы организовать эвакуацию и помочь с расселением.

Об этом в эфире телемарафона сообщил исполняющий обязанности начальника Запорожской областной военной администрации Михаил Семикин.

Семьи погибших в результате российского удара по Комышувахе Запорожской области получат средства на похороны, а раненым выплатят денежную помощь из областного бюджета. Размер выплат для одного пострадавшего может составить до 50 тысяч гривен.

В Комышувахе Запорожской области спасатели извлекли из-под завалов тела 31 человека, погибшего в результате российского авиаудара. Личности 12 погибших уже установлены.

Российские оккупационные войска обнародовали видеозапись зафиксированного военного преступления — авиаудара по общеобразовательной школе в поселке Комишуваха, где в момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате сброса трёхтонной авиабомбы погибли по меньшей мере 33 человека, пятеро получили ранения, а пропавшими без вести под завалами разрушенного укрытия считаются ещё более 50 человек.

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