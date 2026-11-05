俄罗斯战地记者罗曼诺夫可能在塞瓦斯托波尔被扣留

俄罗斯军事博主兼宣传人员弗拉基米尔·罗曼诺夫——Telegram频道“Romanov Light”的运营者——据信已在被临时占领的塞瓦斯托波尔被拘留。目前尚无官方消息证实这一信息。

据俄罗斯Telegram频道报道，此次可能的追查与罗曼诺夫关于赫尔松州被占领的奥列什基居民撤离情况的报道有关。

10月30日，该博主写道，从奥列什基将民众运往乌克兰控制区已调配了17辆大巴，而开往俄罗斯方向的仅有4辆。 他还推测，俄罗斯宣传机构可能会将这些空巴士伪装成前往俄罗斯联邦的疏散车辆。随后，罗曼诺夫修改了该帖子，删除了关于巴士数量的信息。

随后，其他俄罗斯Telegram频道注意到该博主长期未发布新内容，并将其与关于他可能被拘留的报道联系起来。

目前，罗曼诺夫的下落及其可能被拘留的具体情况仍不明朗。

值得一提的是，梅拉尼娅·特朗普曾对奥列什基居民成功撤离一事作出回应。

乌克兰人权专员德米特罗·卢比涅茨10月30日表示，所有希望前往乌克兰控制区奥列什基的居民均已通过此次撤离行动离开，而对于留下来的人，当局已送去了人道主义援助。

乌克兰国防军在赫尔松州维持了停火状态，以便在奥列什基开展人道主义行动。然而，乌克兰武装部队总参谋部11月2日表示，俄军利用这一间隙巩固了自身阵地。

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