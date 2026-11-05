Rosyjski bloger wojskowy i propagandysta Władimir Romanow, autor kanału Telegramowego „Romanov Light”, został prawdopodobnie zatrzymany w tymczasowo okupowanym Sewastopolu. Na razie nie ma oficjalnego potwierdzenia tej informacji.

Według doniesień rosyjskich kanałów na Telegramie ewentualne prześladowania mogą być związane z publikacjami Romanowa na temat ewakuacji mieszkańców okupowanego Oleszok w obwodzie chersońskim.

30 października bloger napisał, że na przewóz ludzi z Oleszok na terytorium kontrolowane przez Ukrainę przeznaczono 17 autobusów, podczas gdy w kierunku Rosji – zaledwie cztery. Zasugerował również, że rosyjska propaganda może przedstawić puste autobusy jako środek transportu służący do ewakuacji do Federacji Rosyjskiej. Później Romanow edytował wpis i usunął informację o liczbie autobusów.

Później inne rosyjskie kanały na Telegramie zwróciły uwagę na długotrwały brak nowych publikacji blogera i powiązały to z doniesieniami o jego możliwym zatrzymaniu.

Obecnie miejsce pobytu Romanowa oraz okoliczności ewentualnego zatrzymania pozostają nieznane.

Przypomnijmy, że Melania Trump zareagowała na udaną ewakuację mieszkańców Oleszki.

Ukraiński rzecznik praw obywatelskich Dmytro Lubinec poinformował 30 października, że wszyscy mieszkańcy Oleszków, którzy chcieli wyjechać na terytorium kontrolowane przez Ukrainę, mogli skorzystać z ewakuacji, a tym, którzy pozostali, dostarczono pomoc humanitarną.

Siły obronne Ukrainy zapewniły zawieszenie ognia w obwodzie chersońskim, aby przeprowadzić misję humanitarną w Oleszach. Jednak rosyjskie siły zbrojne wykorzystały tę przerwę do umocnienia własnych pozycji, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy 2 listopada.

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