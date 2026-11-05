Российского военного блогера и пропагандиста Владимира Романова, автора Telegram-канала «Romanov Лайт», предположительно задержали во временно оккупированном Севастополе. Официального подтверждения этой информации пока нет.

По сообщениям российских Telegram-каналов, возможное преследование связано с публикациями Романова об эвакуации жителей оккупированных Олешек в Херсонской области.

30 октября блогер писал, что для вывоза людей на подконтрольную Украине территорию из Олешек выделили 17 автобусов, тогда как в направлении России — лишь четыре. Он также предположил, что российская пропаганда может показать пустые автобусы как транспорт для эвакуации в РФ. Впоследствии Романов отредактировал пост и удалил информацию о количестве автобусов.

Позже другие российские Telegram-каналы обратили внимание на длительное отсутствие новых публикаций блогера и связали это с сообщениями о его возможном задержании.

На данный момент местонахождение Романова и обстоятельства возможного задержания остаются неизвестными.

Напомним, Мелания Трамп отреагировала на успешную эвакуацию жителей Олешек.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил 30 октября, что все жители Олешек, которые хотели выехать на подконтрольную Украине территорию, смогли воспользоваться эвакуацией, а тем, кто остался, доставили гуманитарную помощь.

Силы обороны Украины обеспечили режим тишины в Херсонской области, чтобы провести гуманитарную миссию в Олешках. Однако российские военные воспользовались этой паузой для укрепления своих позиций, сообщили в Генштабе ВСУ 2 ноября.

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