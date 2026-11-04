因在电影《杀戮之屋》中饰演角色而闻名的乌克兰演员丹尼斯·卡普斯汀已加入乌克兰武装部队。 目前，这位演员担任重型轰炸无人机操作员，利用这些无人机对俄罗斯占领军的阵地实施打击，并为乌克兰步兵提供必要的装备。

据这位演员称，服兵役彻底改变了他的世界观。

在电影《杀戮之屋》中，卡普斯汀饰演了一名打击型无人机分队指挥官。参与该片拍摄后，这位演员决定参军。

他坦言，自己曾考虑过未来生活的各种可能性：寻找有保障的工作，考虑过出国或待在家里。然而，这些选择都没有让他满意。

“无论我怎么考虑其他可能性——找一份有保障的工作、出国、躲在家里——选择虽然有，但我都不喜欢。结果，只剩下这一条路了，”卡普斯汀坦言。

他的决定也受到了个人损失和经历的影响。特别是演员尼康·费多托夫失踪以及“亚速”营战士奥列克西·萨莫伊连科的牺牲。

动员后，丹尼斯·卡普斯汀被任命为重型轰炸机操作员。他参与打击俄军阵地，同时协助为乌克兰步兵提供必要的装备。

这位演员表示，战友们的支持帮助他适应了军旅生活。据他所说，共同的磨难将那些在其他情况下可能永远不会相遇的人们团结在了一起。

“战友情谊和兄弟情谊对我应对这一切帮助很大。如果是在平民生活中，我们恐怕根本不会相遇。但在这里，我们因特定的境遇而团结在一起，”丹尼斯强调道。

尽管在乌克兰武装部队服役，卡普斯汀并未放弃自己的艺术计划。他希望将来能再次登上戏剧舞台，并出演电影。

此外，这位演员还梦想着组建自己的家庭并拥有孩子。据他所说，正是这些愿望构成了他未来计划的重要部分。

“我生活的全部就是梦想着拥有家庭、孩子、舞台剧和电影，”德尼斯补充道。

他在接受NV采访时谈到了参军的决定以及军营生活。

值得一提的是，《单身女郎》第二季决赛选手德米特里·舍甫琴科此前宣布被征召入乌克兰国家边防局服役，并首次发布了身着军装的照片。

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