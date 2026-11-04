Ukraiński aktor Denys Kapustin, znany z roli w filmie „Killhouse”, wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy. Obecnie artysta pełni służbę jako operator ciężkich dronów bombowych, za pomocą których zadaje ciosy pozycjom rosyjskich okupantów i dostarcza ukraińskim żołnierzom piechoty niezbędny sprzęt.

Według aktora służba wojskowa znacząco zmieniła jego światopogląd.

W filmie „Killhouse” Kapustin zagrał dowódcę oddziału dronów bojowych. Po zakończeniu pracy nad filmem aktor postanowił wstąpić do wojska.

Przyznał, że rozważał różne opcje na przyszłość: szukał pracy z gwarancją zatrudnienia, myślał o wyjeździe za granicę lub pozostaniu w domu. Jednak żadna z tych dróg go nie satysfakcjonowała.

„Jakkolwiek patrzyłem na inne możliwości – szukanie pracy z zabezpieczeniem, wyjazd za granicę, ukrywanie się w domu – opcje są, ale mi się nie podobają. Okazuje się, że pozostała tylko ta” – przyznał Kapustin.

Na jego decyzję wpłynęły również osobiste straty i przeżycia. W szczególności zaginięcie aktora Nikona Fedotowa oraz śmierć żołnierza „Azowa” Ołeksija Samojlenka.

Po mobilizacji Denisa Kapustina mianowano operatorem ciężkich bombowców. Bierze udział w niszczeniu pozycji wojsk rosyjskich, a także pomaga w zaopatrywaniu ukraińskiej piechoty w niezbędny sprzęt.

Aktor opowiedział, że w przystosowaniu się do życia wojskowego pomaga mu wsparcie kolegów po broni. Jak twierdzi, wspólne próby łączą ludzi, którzy w innych okolicznościach mogliby się nigdy nie spotkać.

„Bardzo pomaga mi w tym braterstwo i koleżeństwo. Prawdopodobnie w życiu cywilnym nigdy byśmy się nie spotkali. A tutaj łączą nas pewne okoliczności” – podkreślił Denis.

Pomimo służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy Kapustin nie rezygnuje z planów twórczych. Ma nadzieję, że w przyszłości znów będzie mógł występować na scenie teatralnej i grać w filmach.

Ponadto aktor marzy o własnej rodzinie i dzieciach. Jak sam mówi, właśnie te pragnienia pozostają ważną częścią jego planów na przyszłość.

„Żyję wyłącznie marzeniami o rodzinie, dzieciach, przedstawieniach i filmach” – dodał Denis.

O decyzji o mobilizacji i życiu w wojsku opowiedział w wywiadzie dla NV.

Przypomnijmy, że finalista drugiego sezonu programu „Kawalerka” Dmytro Szewczenko poinformował o mobilizacji do Państwowej Służby Granicznej Ukrainy i po raz pierwszy opublikował zdjęcie w mundurze wojskowym.

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