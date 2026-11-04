Film: ukraiński dron FPV dogonił rosyjski motocykl szturmowy

W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające atak ukraińskiego drona FPV na rosyjskiego żołnierza, który poruszał się motocyklem po drodze.

Na opublikowanych ujęciach widać, jak rosyjski motocyklista jedzie drogą na motocyklu, a ukraiński dron FPV stopniowo zbliża się do niego i dogania go.

Na chwilę przed prawdopodobnym zderzeniem okupant odwraca głowę i patrzy prosto w kamerę drona. Następnie nagranie się urywa.

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Chwila uderzenia została uchwycona przez kamerę ukraińskiego drona.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 roku.

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Od początku roku Siły Obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

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