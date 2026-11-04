Видео: украинский FPV-дрон догнал российский мотоштурмовик

В сети появилась видеозапись атаки украинского FPV-дрона на российского военного, который передвигался по дороге на мотоцикле.

На обнародованных кадрах видно, как российский мотоштурмовик едет по дороге на мотоцикле, а украинский FPV-дрон постепенно приближается к нему и догоняет.

За мгновение до вероятного столкновения оккупант поворачивает голову и смотрит прямо в камеру беспилотника. После этого видеозапись обрывается.

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Момент удара зафиксировала камера украинского беспилотника.

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