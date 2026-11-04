Национальная полиция Украины опубликовала видео с бодикамеры полицейского, погибшего во время повторного авиаудара РФ по школе в Комышувасе. На кадрах запечатлено, как местные жители, представители общины, полицейские и спасатели, оказывшие помощь пострадавшим после первой атаки, пытались укрыться в укрытии, которое впоследствии было уничтожено россиянами.

В результате попадания трёхтонной ФАБ и нескольких повторных ударов под завалами погибли десятки людей, при этом в РФ попытались оправдать атаки ложными заявлениями об ударе по военным.

Источник: Нацполиция Украины в Facebook.

В Комышувахе Запорожской области спасатели извлекли из-под завалов тела 31 человека, погибшего в результате российского авиаудара. Личности 12 погибших уже установлены.

Российские оккупационные войска обнародовали видеозапись военного преступления — авиаудара по общеобразовательной школе в поселке Комишуваха, где в момент атаки местные жители получали гуманитарную помощь. В результате сброса трёхтонной авиабомбы погибли по меньшей мере 33 человека, пятеро получили ранения, а пропавшими без вести под завалами разрушенного укрытия считаются ещё более 50 человек.

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