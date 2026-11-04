Ukraińska policja krajowa opublikowała nagranie z kamery ciała policjanta, który zginął podczas kolejnego nalotu rosyjskich bomb na szkołę w Komyshuwasi. Na nagraniu widać, jak lokalni mieszkańcy, przedstawiciele społeczności, policjanci i ratownicy, którzy udzielali pomocy poszkodowanym po pierwszym ataku, próbowali schronić się w kryjówce, która została następnie zniszczona przez Rosjan.

W wyniku trafienia trzytonową bombą FAB oraz kilku kolejnych uderzeń pod gruzami zginęły dziesiątki osób, podczas gdy w Rosji próbowano usprawiedliwić ataki fałszywymi oświadczeniami o uderzeniu na wojsko.

Źródło: Policja Narodowa Ukrainy na Facebooku.

W Komyshuwasi w obwodzie zaporoskim ratownicy wydobyli spod gruzów ciała 31 osób, które zginęły w wyniku rosyjskiego nalotu. Tożsamość 12 ofiar została już ustalona.

Rosyjskie wojska okupacyjne opublikowały nagranie dokumentujące zbrodnię wojenną – nalot na szkołę ogólnokształcącą w miejscowości Komyshuwaha, gdzie w momencie ataku mieszkańcy otrzymywali pomoc humanitarną. W wyniku zrzucenia trzytonowej bomby lotniczej zginęło co najmniej 33 osoby, pięć zostało rannych, a ponad 50 osób uznaje się za zaginione pod gruzami zniszczonego schronu.

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