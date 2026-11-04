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Національна поліція України опублікувала відео з бодікамери поліцейського, який загинув під час повторного удару авіабомбами рф по школі в Комишувасі. На кадрах зафіксовано, як місцеві жителі, представники громади, поліцейські та рятувальники, які надавали допомогу постраждалим після першої атаки, намагалися сховатися в укритті, яке згодом було знищене росіянами.

Внаслідок влучання трьохтонної ФАБ та кількох повторних ударів під завалами загинули десятки людей, водночас у рф спробували виправдати атаки неправдивими заявами про удар по військових.

Джерело: Нацполіція України у Facebook.

У Комишувасі Запорізької області рятувальники деблокували з-під завалів тіла 31 людини, яка загинула внаслідок російського авіаудару. Особу 12 загиблих уже встановили.

Російські окупаційні війська оприлюднели відеозаرسфіксованого воєнного злочину — авіаційного удару по загальноосвітній школі в селищі Комишуваха, де в момент атаки місцеві жителі отримували гуманітарну допомогу. Унаслідок скидання тритонної авіабомби загинули щонайменше 33 людини, п'ятеро дістали поранення, а зниклими безвісти під завалами зруйнованого укриття вважаються ще понад 50 осіб.

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