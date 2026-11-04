Фото: В Славянске российская авиабомба повредила столетний памятник архитектуры

В среду, 4 ноября, российские войска нанесли авиационный удар по Славянску в Донецкой области. Авиабомба ФАБ-250 попала в медицинское учреждение, расположенное в историческом здании, имеющем статус памятника архитектуры и насчитывающем более 100 лет. В результате атаки никто не пострадал.

«Сегодня, 4 ноября, около 11:00, Россия нанесла очередной удар по Славянску. ФАБ-250 попала в неработающее медицинское учреждение в центральной части города. Больница уже не впервые страдает от вражеских обстрелов», — говорится в сообщении.

По словам начальника Славянской МВА, здание является памятником архитектуры. С начала 20 века там спасали жизни людей.

«Повреждены также другие корпуса медицинского учреждения, частные дома. К счастью, пострадавших нет», – добавил Лях.

Об этом сообщается со ссылкой на начальника Славянской МВА Вадима Ляха.

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