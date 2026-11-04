W środę, 4 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na Słowiańsk w obwodzie donieckim. Bomba lotnicza FAB-250 uderzyła w placówkę medyczną mieszczącą się w zabytkowym budynku, który ma status zabytku architektury i liczy ponad 100 lat. W wyniku ataku nikt nie ucierpiał.

„Dzisiaj, 4 listopada, około godziny 11:00 Rosja przeprowadziła kolejny atak na Słowiańsk. Bomba FAB-250 uderzyła w nieczynną placówkę medyczną w centralnej części miasta. Szpital już nie po raz pierwszy ucierpiał w wyniku wrogich ostrzałów” – czytamy w komunikacie.

Według szefa Słowiańskiej Miejskiej Administracji, budynek ten jest zabytkiem architektury. Od początku XX wieku ratowano tam życie ludzi.

„Uszkodzone zostały również inne budynki placówki medycznej oraz domy prywatne. Na szczęście nie ma ofiar” – dodał Liach.

Informację tę podano z powołaniem się na szefa administracji miejskiej w Słowiańsku, Wadima Lycha.

Słowiańsk oficjalnie stał się strefą aktywnych walk.

Rosjanie zbombardowali Słowiańsk bombami lotniczymi typu fuzja, są ranni.

W nocy rosyjskie drony zaatakowały obiekt handlowy w dzielnicy Centralnej w Chersoniu. Po trafieniu wybuchł rozległy pożar, który ogarnął niemal całą powierzchnię centrum handlowego. Budynek i mienie w środku praktycznie spłonęły doszczętnie.

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska 539 razy zaatakowały miejscowości w obwodzie zaporoskim. W wyniku rosyjskich ataków zginęły trzy osoby, a kolejnych 19 mieszkańców regionu odniosło rany.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 30 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski. Atakom poddano trzy rejonu regionu, gdzie okupanci wykorzystali drony i artylerię. W wyniku ataków uszkodzono domy, samochody i budynki gospodarcze, a w kilku miejscach wybuchły pożary.

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