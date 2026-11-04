11月4日星期三，俄罗斯军队对顿涅茨克州的斯拉维扬斯克发动了空袭。 一枚FAB-250航空炸弹击中了一家位于历史建筑内的医疗机构，该建筑被列为建筑遗产，已有100多年的历史。此次袭击中无人受伤。

“今天（11月4日）11时左右，俄罗斯再次对斯洛维扬斯克发动袭击。一枚FAB-250炸弹击中了位于市中心的、目前已停用的医疗机构。 这所医院已非首次遭受敌方炮击，”通报中写道。

据斯洛维扬斯克市军事行政管理局局长介绍，该建筑是一处建筑遗产。自20世纪初以来，这里一直致力于拯救生命。

“该医疗机构的其他建筑以及民宅也遭到破坏。幸运的是，没有人员伤亡，”利亚赫补充道。

该消息援引了斯洛维扬斯克市行政管理局局长瓦迪姆·利亚赫的说法。

斯洛维扬斯克已正式成为激战区。

俄军向斯洛维扬斯克投掷了高爆航空炸弹，造成多人受伤。

夜间，俄罗斯无人机袭击了赫尔松市中心区的一处商业设施。遭袭后引发大规模火灾，火势几乎蔓延至整个购物中心。建筑物及内部财物实际上已被烧得面目全非。

过去24小时内，俄军对扎波罗热州的居民点发动了539次袭击。俄军袭击造成3人死亡，另有19名当地居民受伤。

自傍晚起，俄军对第聂伯罗彼得罗夫斯克州发动了近30次袭击。该地区三个区遭到袭击，占领军在袭击中动用了无人机和火炮。 袭击导致房屋、车辆和农用建筑受损，多处发生火灾。

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