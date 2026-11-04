ВСУ продвинулись в Сумской и Донецкой областях и сорвали наступления россиян, — ISW

Украинские военные недавно смогли укрепить свои позиции в Сумской и Донецкой областях, а также сорвать ряд наступательных операций российской армии. На отдельных направлениях оккупанты пытались продвинуться вперед, однако столкнулись с украинскими контратаками.

Аналитики ISW отметили, что украинские войска продвинулись и удерживают позиции к северу от города Сумы.

Об этом свидетельствуют геолокационные видеозаписи, на которых зафиксирован российский удар по украинской позиции к юго-западу от Андреевки. Ранее российские источники утверждали, что этот район находится под контролем армии РФ.

На Купянском направлении российские войска пытались проводить наступательные операции, однако не смогли продвинуться. Украинские защитники осуществили контратаки к северу от Купянска, сорвав планы оккупантов.

Также 3 ноября российские подразделения продолжали наступление на Боровском направлении. В то же время украинские военные контратаковали к северо-востоку от Боровой. По оценке ISW, доказательств продвижения российских сил на этом участке не зафиксировано.

По данным аналитиков, 2 и 3 ноября российские войска продолжали наступательные действия вблизи Лимана. Однако оккупанты не смогли продвинуться вперёд из-за контратак украинских сил к северо-востоку и юго-востоку от города.

Кроме того, ISW ранее обнаружил доказательства продвижения украинских военных в населенных пунктах Пискуновка и Рай-Александровка на Славянском направлении.

«Недавно ISW обнаружила доказательства, свидетельствующие о том, что украинские войска ранее продвинулись в Пискуновке (к северо-востоку от Славянска) и Рай-Александровке (к юго-востоку от Славянска)», — говорится в отчете.

Ранее аналитики Института изучения войны отмечали, что российские атаки на украинскую территорию являются частью кампании Кремля, направленной на ухудшение условий жизни гражданского населения, увеличение числа жертв и нанесение ущерба украинской экономике.

В ISW обратили внимание, что в течение 2026 года российские войска усилили жестокость ударов по Украине. Атаки, которые нередко длятся несколько дней подряд, направлены на то, чтобы нанести максимальный ущерб мирным жителям, воспользоваться уязвимостями украинской противовоздушной обороны и применять новые технологические разработки, в частности квазикрылатые ракеты «Бандероль».

Аналитики считают, что Москва пытается создать дополнительные трудности для украинцев в преддверии зимы 2026–2027 годов.

По оценке ISW, Кремль может рассчитывать, что удары на большие расстояния отвлекут внимание от недавних успехов Украины на поле боя и усилят давление на украинское общество. В конечном итоге Россия стремится сделать повседневную жизнь гражданского населения настолько невыносимой, чтобы заставить Украину капитулировать.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW) от 3 ноября 2026 года.

За прошедшие сутки украинские военные уничтожили 2 180 российских оккупантов. Генеральный штаб ВСУ обнародовал обновленную статистику потерь противника по состоянию на 4 ноября 2026 года.

В октябре украинские военные нанесли удары по не менее чем 30 стратегическим объектам в России.

ВСУ нанесли удар по комбинату «Каменский» в Ростовской области, зафиксированы повреждения.

Силы обороны Украины с начала года поразили более тысячи российских катеров и лодок.

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