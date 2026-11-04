乌克兰武装部队在苏梅州和顿涅茨克州取得推进，并挫败了俄军的进攻——ISW

乌克兰军队最近在苏梅州和顿涅茨克州成功巩固了阵地，并挫败了俄军的一系列进攻行动。在部分战线上，占领军曾试图向前推进，但遭到了乌克兰军队的反击。

ISW分析师指出，乌克兰军队已向苏梅市以北推进并控制了该地区。

地理定位视频记录显示，俄军曾对安德烈耶夫卡西南方向的乌克兰阵地发动袭击。此前，俄方消息来源曾声称该地区处于俄军控制之下。

在库皮扬斯克方向，俄军曾试图发动进攻，但未能取得进展。乌克兰守军在库皮扬斯克以北实施了反击，挫败了占领者的计划。

此外，11月3日，俄军部队继续在博罗夫斯基方向发起进攻。与此同时，乌克兰军队在博罗瓦东北部发动了反击。据ISW评估，该区域未发现俄军推进的证据。

据分析人士称，11月2日和3日，俄军在利曼附近继续展开进攻行动。然而，由于乌军在该市东北部和东南部发动反攻，占领军未能向前推进。

此外，ISW此前已发现乌克兰军队在斯洛维扬斯克方向的皮斯库尼夫卡和赖-亚历山德罗夫卡两地推进的证据。

“最近，ISW发现了证据，表明乌克兰军队此前已在皮斯库尼夫卡（斯洛维扬斯克东北部）和赖-亚历山德罗夫卡（斯洛维扬斯克东南部）取得推进，” ——报告中写道。

此前，战争研究所的分析师曾指出，俄罗斯对乌克兰领土的袭击是克里姆林宫行动的一部分，旨在恶化平民的生活条件、增加伤亡人数并破坏乌克兰经济。

战争研究所指出，2026年期间，俄军对乌克兰的打击力度进一步升级。 这些袭击往往持续数天之久，旨在对平民造成最大伤害，利用乌克兰防空系统的薄弱环节，并运用新技术成果，特别是“班德罗尔”准翼式导弹。

分析人士认为，莫斯科正试图在2026至2027年冬季来临之际，给乌克兰人制造更多困难。

据ISW评估，克里姆林宫可能寄希望于，远程打击能转移外界对乌克兰近期战场战果的关注，并加大对乌克兰社会的压力。 归根结底，俄罗斯旨在让平民的日常生活变得难以忍受，从而迫使乌克兰投降。

战争研究所（ISW）在2026年11月3日的报告中提到了这一点。

过去24小时内，乌克兰军队消灭了2180名俄罗斯占领军。乌克兰武装部队总参谋部公布了截至2026年11月4日的最新敌军伤亡统计数据。

10月，乌克兰军队袭击了俄罗斯境内至少30处战略目标。

乌克兰武装部队打击了罗斯托夫州的“卡缅斯基”联合企业，已确认该设施受损。

自今年年初以来，乌克兰国防军已击沉超过一千艘俄罗斯快艇和船只。

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