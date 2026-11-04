Ukraińskie siły zbrojne zdołały ostatnio poprawić swoje pozycje w obwodach sumskim i donieckim, a także udaremnić szereg operacji ofensywnych armii rosyjskiej. Na niektórych kierunkach okupanci próbowali posuwać się naprzód, jednak natrafili na ukraińskie kontrataki.

Analitycy z ISW zauważyli, że ukraińskie siły zbrojne posunęły się naprzód i utrzymują pozycje na północ od miasta Sumy.

Świadczą o tym nagrania wideo z geolokalizacją, na których uchwycono rosyjski atak na ukraińską pozycję na południowy zachód od Andriivki. Wcześniej rosyjskie źródła twierdziły, że obszar ten znajduje się pod kontrolą armii RF.

Na kierunku Kupiańska wojska rosyjskie próbowały prowadzić operacje ofensywne, jednak nie zdołały posunąć się naprzód. Ukraińscy obrońcy przeprowadzili kontrataki na północ od Kupiańska, udaremniając plany okupantów.

Również 3 listopada rosyjskie oddziały kontynuowały ofensywę na kierunku Borowskim. Jednocześnie ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły kontrataki na północny wschód od Borowej. Według oceny ISW nie odnotowano dowodów na postępy sił rosyjskich na tym odcinku.

Według analityków, 2 i 3 listopada wojska rosyjskie kontynuowały działania ofensywne w pobliżu Limana. Okupanci nie zdołali jednak posunąć się naprzód z powodu kontrataków sił ukraińskich na północny wschód i południowy wschód od miasta.

Ponadto ISW wykryło wcześniej dowody na postępy ukraińskich sił zbrojnych w miejscowościach Piskunówka i Raj-Oleksandrówka na kierunku Słowiańsk.

„Niedawno ISW odkryło dowody wskazujące, że wojska ukraińskie wcześniej posunęły się naprzód w Piskunówce (na północny wschód od Słowiańska) oraz w Raj-Oleksandrówce (na południowy wschód od Słowiańska)”, — czytamy w raporcie.

Wcześniej analitycy Instytutu Badań nad Wojną zauważali, że rosyjskie ataki na terytorium Ukrainy stanowią część kampanii Kremla mającej na celu pogorszenie warunków życia ludności cywilnej, zwiększenie liczby ofiar oraz wyrządzenie szkód ukraińskiej gospodarce.

W ISW zwrócono uwagę, że w ciągu 2026 roku rosyjskie siły zbrojne zwiększyły brutalność ataków na Ukrainę. Ataki, które nierzadko trwają kilka dni z rzędu, mają na celu wyrządzenie maksymalnych szkód ludności cywilnej, wykorzystanie słabych punktów ukraińskiej obrony przeciwlotniczej oraz zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych, w szczególności rakiet typu „quasi-wing” „Banderole”.

Analitycy uważają, że Moskwa stara się stworzyć dodatkowe trudności dla Ukraińców w przededniu zimy 2026–2027 roku.

Według oceny ISW Kreml może liczyć na to, że dalekosiężne ataki odwrócą uwagę od ostatnich sukcesów Ukrainy na polu bitwy i zwiększą presję na społeczeństwo ukraińskie. Ostatecznie Rosja dąży do tego, by codzienne życie ludności cywilnej stało się tak nie do zniesienia, aby zmusić Ukrainę do kapitulacji.

Informacje te zawarte są w raporcie Instytutu Badań nad Wojną (ISW) z 3 listopada 2026 roku.

W ciągu ostatniej doby ukraińskie siły zbrojne zlikwidowały 2 180 rosyjskich okupantów. Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy opublikował zaktualizowane dane dotyczące strat przeciwnika na dzień 4 listopada 2026 r.

W październiku ukraińskie siły zbrojne uderzyły w co najmniej 30 obiektów strategicznych w Rosji.

Siły Zbrojne Ukrainy uderzyły na kombinat „Kamienski” w obwodzie rostowskim, odnotowano zniszczenia.

Od początku roku siły obronne Ukrainy zniszczyły ponad tysiąc rosyjskich łodzi motorowych i motorówek.

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