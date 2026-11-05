5 listopada mieszkańcy położonej w pobliżu linii frontu miejscowości Stetskivka oraz innych miejscowości w gminie Stetskivka w obwodzie sumskim zgłaszają przerwę w dostawach gazu. Miejscowi podkreślają, że brak gazu powoduje poważne trudności w codziennym życiu.

W związku z tą sytuacją mieszkańcy zwrócili się do władz lokalnych i obwodowych z prośbą o interwencję i pomoc w jak najszybszym przywróceniu dostaw gazu.

Według słów Rudenka, Stetskivka, gdzie się urodził i dorastał, znajduje się obecnie w strefie przyfrontowej obwodu sumskiego, niedaleko granicy z rosyjskim obwodem kurskim.

Z powodu wstrzymania dostaw gazu mieszkańcy tej liczącej kilka tysięcy osób gminy znaleźli się w trudnej sytuacji. Szczególny niepokój budzi zbliżające się zimowe mrozy, ponieważ dostawy gazu są niezbędne do zaspokojenia potrzeb domowych i ogrzewania domów.

„Moi współmieszkańcy mówią: to sytuacja krytyczna, która stawia ich na krawędzi przetrwania” – podkreślił Rudenko.

Mieszkańcy zwrócili się publicznie do władz miejskich i obwodowych w Sumach, odpowiednich ministerstw oraz służb dystrybucji gazu, w szczególności do „Sumygazu”. Proszą o znalezienie sposobu na zapewnienie gazu miejscowościom położonym w pobliżu linii frontu.

Autor wpisu wezwał również kierownictwo Sumskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, Sumskiej Miejskiej Administracji Wojskowej oraz przedstawicieli władz centralnych do zwrócenia uwagi na ten problem.

„Mieszkańcy Stetskowa proszą władze, aby nie pozostawiały wsi położonych w pobliżu linii frontu samych z tym problemem i znalazły sposób na zapewnienie ludziom gazu” – zaznaczył Rudenko.

Informacja ta pochodzi z wpisu Siergieja Rudenko na Facebooku.

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