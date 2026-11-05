В Сумской области жители прифронтовых сел остались без газоснабжения

5 ноября жители прифронтовой Стецковки и других населенных пунктов Стецковского старостата Сумской общины сообщают о прекращении газоснабжения. Местные жители отмечают, что отсутствие газа создает серьезные трудности в повседневной жизни.

В связи с этой ситуацией люди обратились к местным и областным властям с просьбой вмешаться и содействовать скорейшему возобновлению газоснабжения.

По словам Руденко, Стецковка, где он родился и вырос, в настоящее время находится в прифронтовой зоне Сумской области, недалеко от границы с Курской областью России.

Из-за прекращения подачи газа жители многотысячного старостата оказались в сложных условиях. Особое беспокойство вызывает приближение зимних холодов, ведь газоснабжение необходимо для бытовых нужд и отопления домов.

«Мои односельчане говорят: это — критическая ситуация, которая ставит их на грань выживания», — подчеркнул Руденко.

Местные жители публично обратились к руководству Сумской городской и областной власти, профильным министерствам и газораспределительным службам, в частности «Сумыгазу». Они просят найти возможность обеспечить прифронтовые населенные пункты газом.

Автор сообщения также призвал обратить внимание на эту проблему руководство Сумской областной военной администрации, Сумской городской военной администрации и представителей центральной власти.

«Жители Стецковки просят власти не оставлять прифронтовые села один на один с этой проблемой и найти способ, как обеспечить людей газом», — отметил Руденко.

Об этом сообщается со ссылкой на пост Сергея Руденко в Facebook.

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