Mieszkańcy tymczasowo okupowanych Oleszok w obwodzie chersońskim nie otrzymują pomocy humanitarnej dostarczonej podczas niedawnej misji humanitarnej. Poinformowała o tym miejska administracja wojskowa.

Według informacji miejskiej administracji wojskowej, pomimo dostarczenia niezbędnych ładunków pomoc nadal nie dociera do lokalnych mieszkańców.

Jak twierdzi, w gminie nadal mają miejsce straszne wydarzenia.

„Otrzymaliśmy również sygnał, że do ludzi nie dociera pomoc humanitarna, dostarczona do Oleszok podczas misji humanitarnej” – poinformowała Gasanenko.

A ci, którym udało się ją otrzymać, twierdzą, że wydano im minimalny zestaw produktów, którego nie wystarczy na tydzień.

„Jak państwo rozumieją, nie możemy się upewnić, co się tam obecnie dzieje” – dodała szefowa MVA.

Ponadto, jak powiedziała, są osoby, które z różnych powodów nie mogły skorzystać z możliwości ewakuacji.

„Są tacy, którzy mówią, że nawet nie wiedzieli o ewakuacji. Przebywali bowiem na przykład w piwnicach, pozbawieni łączności. Chociaż obowiązywała cisza, mieszkańcy gminy są w takim stanie, że trudno im w cokolwiek uwierzyć. Trudno jest ocenić, co się dzieje wokół. W końcu przez długi czas prawie nic nie strzelano – ludzie nie mogli dojść do wniosku, że chodzi o ewakuację” – opowiedziała Gasanenko.

Ponadto w mieście pozostali ludzie o ograniczonej sprawności ruchowej, których nie przewieziono do punktu zbiórki podczas tej ewakuacji. Zbiórka odbywała się w pobliżu szpitala, a ludzie czekali, aż Rosjanie ich tam zawiozą.

Ludzie nie ewakuowali się również z obawy przed „filtracją”. Tacy byli również wśród tych, którzy mimo wszystko opuścili Oleszki.

„Wyjeżdżali z myślą, że może to być, jak to się mówi, »droga w jedną stronę«. Nie mogli jednak w żadnym wypadku tam pozostać, ponieważ w obu przypadkach czekała ich śmierć. Dlatego zaryzykowali” – zaznaczyła szefowa MVA.

Podczas ewakuacji zabrano również osoby, które czekały na kolumnę na trasie. Były jednak kobiety, które nie doczekały się i odeszły, sądząc, że autobusy już przejechały.

Ponad 4 tony pomocy dla Oleszki — ukraińscy żołnierze dostarczyli żywność i leki.

Osobom ewakuowanym z Oleszok przywraca się dokumenty i uruchamia się świadczenia socjalne.

Ewakuację mieszkańców Oleszok zorganizowały służby wywiadowcze Ukrainy i Rosji, ale zasługę przypisano Melanii Trump.