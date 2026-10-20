Понад 4 тонни допомоги для Олешок — українські воїни доставили продукти й ліки

Після 4 жовтня Сили оборони України провели ще одну операцію з доставки допомоги до Олешок. Під час неї жителям передали майже дві тонни продуктів. Загалом до міста вже доправили понад чотири тонни гуманітарних вантажів. «Це найнеобхідніші ліки та продукти», — наголосив Толоконніков.

В Олешках людям бракує їжі та грошей

Ситуація з продуктами в місті залишається складною. За словами представника ОВА, є повідомлення про людей, які схудли навіть на 50 кілограмів через нестачу їжі, зокрема продуктів із високим вмістом білка. Мешканці переважно харчуються тим, що вирощують на власних городах або можуть виміняти в інших людей. Деяким вдається дістатися до сусідніх населених пунктів, щоб придбати продукти. Однак і це не розв’язує проблему: у багатьох уже закінчилися гроші, а зняти готівку вони не можуть.

Найважче доводиться літнім людям і тим, хто має обмежену мобільність. Вони часто не можуть самостійно залишити місто чи дістатися до місць, де ще можна придбати їжу. Тому такі мешканці залежать від власних запасів, допомоги інших людей і гуманітарних вантажів, які намагаються доставити українські військові. Толоконніков також звернув увагу на заяви російських окупантів, які пояснюють проблеми з доставкою продуктів нібито перешкодами з боку українських безпілотників.

Водночас, за його словами, російські військові продовжують завозити до міста зброю та дрони. Представник ОВА поставив під сумнів пояснення окупантів, адже, як він зазначив, вони стверджують, що не можуть доправити цивільним продукти, хоча військові вантажі до міста потрапляють.

Допомогу намагаються доставляти попри небезпеку

Українська сторона планує продовжувати операції з доставки продуктів і медикаментів до Олешок. Однак такі місії пов’язані з ризиком для військових, які керують безпілотниками. За словами Толоконнікова, росіяни активно полюють на операторів дронів, і вже були випадки їхніх атак. Попри небезпеку, у більшості випадків гуманітарні вантажі все ж доходять до людей.

Олешки залишаються фактично заблокованими російськими окупантами. Толоконніков пояснив, що місто використовують як позицію для обстрілів Херсона. За його словами, російські військові прикриваються житловою забудовою, де залишаються цивільні. «А щоб Сили оборони України не могли бити по тій житловій забудові, там повинні бути люди — наші люди, по яких ми не будемо бити», — сказав заступник начальника ОВА.

Вийти з міста дуже складно

Спроби залишити Олешки були, однак шлях до підконтрольної Україні території залишається небезпечним. За словами Толоконнікова, людям доводиться долати заміновані ділянки та дороги, на яких лежать тіла тих, хто раніше намагався вийти, але не дістався до безпечного місця. Від Олешок до Раденська потрібно пройти близько 20 кілометрів. Для літніх людей і мешканців, які мають проблеми з пересуванням, така відстань стає серйозним випробуванням. Навіть здоровій людині подолати цей шлях у таких умовах непросто.

Представник ОВА також повідомив, що з’явилася інформація про ще 13 людей, які нібито змогли вийти з Олешок або були вивезені з Раденська. За його словами, вони можуть прямувати до підконтрольної Україні території. Однак ці дані ще мають підтвердити. «Найближчим часом побачимо, коли вони приїдуть і що розповідатимуть», — зазначив Толоконніков.

Він додав, що навіть якщо частині мешканців вдасться виїхати, у місті все одно залишатимуться люди, які не зможуть самостійно вибратися. За його словами, окупанти заявляють, що не утримують цивільних, але водночас мінують територію навколо міста. Через це літні люди та ті, хто не може самостійно пересуватися на великі відстані, фактично опиняються в пастці й чекають на допомогу.

В Олешках можуть залишатися близько 30 дітей

Окреме занепокоєння викликає ситуація з дітьми, які досі перебувають в окупованому місті. За словами Толоконнікова, наразі там можуть залишатися близько 30 неповнолітніх. Раніше повідомляли приблизно про дві тисячі мешканців, які залишалися в Олешках. Серед них було близько 50 дітей. Тепер, за наявними даними, кількість дітей могла зменшитися до 30.

Водночас точно встановити, скільки людей досі перебувають у місті, складно. Українська влада спирається на свідчення перевірених джерел, які залишаються на тимчасово окупованій території. Тому наведені цифри не можна вважати остаточними.

У Херсонській ОВА наголошують, що українська сторона й надалі намагатиметься доставляти жителям Олешок необхідні продукти та медикаменти. Для людей, які не можуть виїхати й залишилися без засобів до існування, така допомога може бути критично важливою. Про це в інтерв’ю Українському радіо розповів заступник начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконніков.

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з Папою Римським Левом XIV порушив питання гуманітарної ситуації в тимчасово окупованих Олешках на Херсонщині. Глава держави висловив сподівання, що до міста вдасться доставити гуманітарну допомогу, а цивільних мешканців — безпечно евакуювати.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що окуповані російськими військами Олешки на Херсонщині є прикладом геноциду. За його словами, загарбники позбавили місцевих жителів, зокрема дітей, можливості отримувати їжу, а місто зазнало масштабних руйнувань