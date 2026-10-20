Более 4 тонн помощи для Олешок — украинские военные доставили продукты и лекарства

После 4 октября Силы обороны Украины провели еще одну операцию по доставке помощи в Олешки. В ходе нее жителям передали почти две тонны продуктов. Всего в город уже доставили более четырех тонн гуманитарных грузов. «Это самые необходимые лекарства и продукты», — подчеркнул Толоконников.

В Олешках людям не хватает еды и денег

Ситуация с продуктами в городе остается сложной. По словам представителя ОГА, поступают сообщения о людях, которые похудели даже на 50 килограммов из-за нехватки еды, в частности продуктов с высоким содержанием белка. Жители в основном питаются тем, что выращивают на собственных огородах или могут обменять у других людей. Некоторым удается добраться до соседних населенных пунктов, чтобы купить продукты. Однако и это не решает проблему: у многих уже закончились деньги, а снять наличные они не могут.

Труднее всего приходится пожилым людям и тем, кто имеет ограниченную мобильность. Они часто не могут самостоятельно покинуть город или добраться до мест, где ещё можно купить еду. Поэтому такие жители зависят от собственных запасов, помощи других людей и гуманитарных грузов, которые пытаются доставить украинские военные. Толоконников также обратил внимание на заявления российских оккупантов, которые объясняют проблемы с доставкой продуктов якобы препятствиями со стороны украинских беспилотников.

В то же время, по его словам, российские военные продолжают завозить в город оружие и дроны. Представитель ОГА поставил под сомнение объяснения оккупантов, ведь, как он отметил, они утверждают, что не могут доставить гражданским лицам продукты, хотя военные грузы в город попадают.

Помощь пытаются доставлять, несмотря на опасность

Украинская сторона планирует продолжать операции по доставке продуктов и медикаментов в Олешки. Однако такие миссии сопряжены с риском для военных, управляющих беспилотниками. По словам Толоконникова, россияне активно охотятся за операторами дронов, и уже были случаи их атак. Несмотря на опасность, в большинстве случаев гуманитарные грузы все же доходят до людей.

Олешки остаются фактически блокированными российскими оккупантами. Толоконников пояснил, что город используют в качестве позиции для обстрелов Херсона. По его словам, российские военные прикрываются жилой застройкой, где остаются мирные жители. «А чтобы Силы обороны Украины не могли наносить удары по этой жилой застройке, там должны быть люди — наши люди, по которым мы не будем наносить удары», — сказал заместитель начальника ОГА.

Выбраться из города очень сложно

Попытки покинуть Олешки были, однако путь к подконтрольной Украине территории остается опасным. По словам Толоконникова, людям приходится преодолевать заминированные участки и дороги, на которых лежат тела тех, кто ранее пытался выбраться, но не добрался до безопасного места. От Олешек до Раденска нужно пройти около 20 километров. Для пожилых людей и жителей, имеющих проблемы с передвижением, такое расстояние становится серьёзным испытанием. Даже здоровому человеку преодолеть этот путь в таких условиях непросто.

Представитель ОГА также сообщил, что появилась информация о ещё 13 людях, которые якобы смогли выйти из Олешек или были вывезены из Раденска. По его словам, они могут направляться на подконтрольную Украине территорию. Однако эти данные ещё предстоит подтвердить. «В ближайшее время увидим, когда они приедут и что будут рассказывать», — отметил Толоконников.

Он добавил, что даже если части жителей удастся уехать, в городе все равно останутся люди, которые не смогут самостоятельно выбраться. По его словам, оккупанты заявляют, что не удерживают гражданских, но в то же время минируют территорию вокруг города. Из-за этого пожилые люди и те, кто не может самостоятельно передвигаться на большие расстояния, фактически оказываются в ловушке и ждут помощи.

В Олешках могут оставаться около 30 детей

Особое беспокойство вызывает ситуация с детьми, которые до сих пор находятся в оккупированном городе. По словам Толоконникова, в настоящее время там могут оставаться около 30 несовершеннолетних. Ранее сообщалось примерно о двух тысячах жителей, оставшихся в Олешках. Среди них было около 50 детей. Теперь, по имеющимся данным, количество детей могло сократиться до 30.

В то же время точно установить, сколько людей до сих пор находятся в городе, сложно. Украинские власти опираются на свидетельства проверенных источников, которые остаются на временно оккупированной территории. Поэтому приведенные цифры нельзя считать окончательными.

В Херсонской областной государственной администрации подчеркивают, что украинская сторона и в дальнейшем будет пытаться доставлять жителям Олешек необходимые продукты и медикаменты. Для людей, которые не могут выехать и остались без средств к существованию, такая помощь может быть критически важной. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал заместитель начальника Херсонской областной военной администрации Александр Толоконников.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Папой Римским Львом XIV поднял вопрос о гуманитарной ситуации во временно оккупированных Олешках в Херсонской области. Глава государства выразил надежду, что в город удастся доставить гуманитарную помощь, а мирных жителей — безопасно эвакуировать.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупированные российскими войсками Олешки в Херсонской области являются примером геноцида. По его словам, захватчики лишили местных жителей, в частности детей, возможности получать еду, а город подвергся масштабным разрушениям