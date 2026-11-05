Жители временно оккупированных Олешек в Херсонской области не получают гуманитарную помощь, доставленную в ходе недавней гуманитарной миссии. Об этом сообщили в городской военной администрации.

По информации МВА, несмотря на доставку необходимых грузов, помощь до сих пор не доходит до местных жителей.

По её словам, в общине продолжают происходить страшные события.

«Получили также сигнал о том, что людям не поступает гуманитарная помощь, завезенная в Олешки в ходе гуманитарной миссии», — сообщила Гасаненко.

А те, кому удалось её получить, говорят, что выдали минимальный набор продуктов, которого человеку не хватит на неделю. «Как вы понимаете, мы не можем убедиться, что именно там сейчас происходит», — добавила руководительница МВА. Кроме того, по её словам, есть люди, которые по разным причинам не смогли воспользоваться возможностью эвакуироваться. «Есть те, кто рассказывает, что даже не знали об эвакуации. Ведь они находились, например, в подвалах, оставались без связи. Хотя и был режим тишины, люди в общине находятся в таком состоянии, что им трудно во что-либо поверить. Трудно оценить, что происходит вокруг. Ведь долго нигде не стреляли — люди не могли прийти к выводу о необходимости эвакуации», — рассказала Гасаненко. Кроме того, в городе остались маломобильные люди, которых не подвезли к пункту сбора во время этой эвакуации. Сбор был возле больницы, а люди ждали, что их доставят россияне. Люди также не эвакуировались, ведь боялись фильтрации. Такие были и среди тех, кто всё же покинул Олешки. «Они ехали с мыслью, что это может быть «дорога в один конец», как говорится. Но оставаться там не могли ни в коем случае, потому что их и в том, и в другом случае ждала смерть. Поэтому рискнули», — отметила руководительница МВА. Также во время эвакуации подобрали тех, кто ждал колонну на трассе. Но были женщины, которые не дождались и ушли, потому что думали, что автобусы уже проехали. Более 4 тонн помощи для Олешек — украинские военные доставили продукты и лекарства. Эвакуированным из Олешек восстанавливают документы и оформляют социальные выплаты. Эвакуацию жителей Олешек организовали разведывательные службы Украины и РФ, но заслугу приписали Мелании Трамп.

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