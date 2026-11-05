В Печерском районе Киева упали обломки российского дрона

В ночь на 5 ноября Россия атаковала Киев реактивными дронами. В Печерском районе зафиксировали падение обломков.

Обломки беспилотника упали на открытой территории.

Информация о возможных пострадавших и повреждениях в настоящее время уточняется.

Об этом Киевская городская военная администрация сообщила в Telegram.

На юге Одесской области в результате российской атаки частично разрушено складское помещение службы доставки, повреждены объекты энергетической и гражданской инфраструктуры, а также учебное заведение.

В ночь на 5 ноября российские войска атаковали беспилотниками Днепр и город Самар в Днепропетровской области. В результате ударов возникли пожары в частном секторе и на объектах критической инфраструктуры. Трое человек получили ранения.

В ночь на 5 ноября российская оккупационная армия атаковала Киев ударными беспилотниками. В Голосеевском районе столицы в результате падения обломков БПЛА возник пожар.

Напомним, что примерно в 22:00 30 октября в Киеве прогремел взрыв. Зафиксировано отключение электроэнергии в нескольких районах столицы.

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