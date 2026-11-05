W dzielnicy Pechersk w Kijowie spadły fragmenty rosyjskiego drona

Od nocy 5 listopada Rosja atakuje Kijów za pomocą dronów rakietowych. Około godziny 9:30 w dzielnicy Pechersk stolicy rozległ się wybuch, po którym odnotowano spadające odłamki.

Odłamki drona spadły na teren otwarty.

Informacje na temat ewentualnych ofiar i zniszczeń są obecnie weryfikowane.

Informację tę podała Kijowska Miejska Administracja Wojskowa na Telegramie.

Na południu obwodu odeskiego w wyniku rosyjskiego ataku częściowo zniszczono magazyn firmy kurierskiej, uszkodzono obiekty infrastruktury energetycznej i cywilnej, a także placówkę edukacyjną.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjskie wojska zaatakowały dronami Dniepr oraz miasto Samar w obwodzie dniepropetrowskim. W wyniku uderzeń wybuchły pożary w sektorze prywatnym oraz w obiektach infrastruktury krytycznej. Trzy osoby odniosły rany.

W nocy z 4 na 5 listopada rosyjska armia okupacyjna zaatakowała Kijów za pomocą dronów bojowych. W dzielnicy Holosiivskyi stolicy w wyniku upadku odłamków dronów wybuchł pożar.

Przypomnijmy, że około godziny 22.00 30 października w Kijowie rozległ się wybuch. Odnotowano przerwy w dostawach energii elektrycznej w kilku dzielnicach stolicy.

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