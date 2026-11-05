Видео: Кремлевский идеолог Дугин заявил, что россияне из-за любви к украинцам вынуждены их убивать

Кремлевский идеолог Александр Дугин заявил, что россияне якобы любят и уважают украинцев, однако в то же время считают их убийства оправданными ради достижения некой «высшей цели».

В видеозаписи своего выступления Дугин назвал украинцев братьями и сёстрами, которых россияне, по его словам, вынуждены убивать. Свою позицию он выразил фразой: «Мы вас любим, но убиваем ради очень важной цели».

«Мы вас любим, мы вас уважаем. И даже если мы вынуждены вас убивать, мы делаем это, стреляя в сердце, в лицо, в голову собственным братьям и сестрам. Это очень тяжело», — заявил он.

По словам Дугина, россияне совершают убийства ради цели, которую якобы даже сами не способны полностью осознать.

«Мы делаем это ради спасения, ради преображения. Мы с вами едины. Мы делаем это для того, чтобы стать с вами одним целым. Ведь мы с вами — одно», — добавил российский идеолог.

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Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Дугин призвал массово переселять россиян из мегаполисов из-за угрозы ядерной войны.

Дугин напугал россиян концом света и призвал срочно креститься.

Напомним, народный депутат Дмитрук стал членом клуба, которым руководят Дугин и Азаров.

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