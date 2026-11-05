Видео: Кремлевский идеолог Дугин заявил, что россияне из-за любви к украинцам вынуждены их убивать
Кремлевский идеолог Александр Дугин заявил, что россияне якобы любят и уважают украинцев, однако в то же время считают их убийства оправданными ради достижения некой «высшей цели».
В видеозаписи своего выступления Дугин назвал украинцев братьями и сёстрами, которых россияне, по его словам, вынуждены убивать. Свою позицию он выразил фразой: «Мы вас любим, но убиваем ради очень важной цели».
«Мы вас любим, мы вас уважаем. И даже если мы вынуждены вас убивать, мы делаем это, стреляя в сердце, в лицо, в голову собственным братьям и сестрам. Это очень тяжело», — заявил он.
По словам Дугина, россияне совершают убийства ради цели, которую якобы даже сами не способны полностью осознать.
«Мы делаем это ради спасения, ради преображения. Мы с вами едины. Мы делаем это для того, чтобы стать с вами одним целым. Ведь мы с вами — одно», — добавил российский идеолог.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Дугин призвал массово переселять россиян из мегаполисов из-за угрозы ядерной войны.
Дугин напугал россиян концом света и призвал срочно креститься.
Напомним, народный депутат Дмитрук стал членом клуба, которым руководят Дугин и Азаров.