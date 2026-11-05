赫尔松州奥列什基市（目前被临时占领）的居民未能收到近期人道主义行动中运送的人道主义援助物资。该市军事行政当局通报了这一情况。

据市军事行政管理局消息，尽管已运送了必需物资，但援助至今仍未送达当地居民手中。

据她介绍，该社区仍在发生骇人听闻的事件。

“我们还收到消息称，在人道主义行动期间运抵奥列什基的人道主义援助物资并未分发给民众，”加萨嫩科表示。

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