被占领的奥列什基居民无法收到运送的人道主义援助——MVA
赫尔松州奥列什基市（目前被临时占领）的居民未能收到近期人道主义行动中运送的人道主义援助物资。该市军事行政当局通报了这一情况。
据市军事行政管理局消息，尽管已运送了必需物资，但援助至今仍未送达当地居民手中。
据她介绍，该社区仍在发生骇人听闻的事件。
“我们还收到消息称，在人道主义行动期间运抵奥列什基的人道主义援助物资并未分发给民众，”加萨嫩科表示。
而那些幸运获得援助的人表示，发放的食品仅为最低限度，连一个人一周的所需都不够。
“如您所知，我们目前无法核实当地的实际情况，”该市行政长官补充道。
此外，据她介绍，还有一些人因各种原因未能抓住撤离的机会。
“有人表示甚至不知道有疏散一事。毕竟他们当时身处地下室，与外界失去了联系。尽管当时实行了停火，但当地居民处于一种难以相信任何消息的状态。 很难判断周围发生了什么。毕竟，很长一段时间内几乎没有枪声——人们无法得出需要撤离的结论，”加萨年科说道。
此外，城里还留有一些行动不便的人，他们在此次疏散中未能被送往集合点。集合点设在医院附近，但这些人一直期待着俄军会来接他们。
还有人因为害怕被“筛选”而没有撤离。即使在那些最终离开奥列什基的人中，也有这样的人。
“他们出发时心想，这可能是一条‘单程路’，正如人们常说的。但无论如何都无法留在那里，因为无论选择哪种方式，等待他们的都是死亡。所以他们还是冒险了，”该市民防局局长指出。
此外，在撤离过程中，还接上了那些在公路上等待车队的人。但也有一些妇女没能等到车队，便自行离开了，因为她们以为巴士已经开过去了。
超过4吨的救援物资送往奥列什基——乌克兰士兵运送了食品和药品。
从奥列什基撤离的居民正在办理证件补发手续并申请社会福利金。
奥莱什基居民的撤离行动由乌克兰和俄罗斯的情报部门组织，但功劳却被归功于梅拉尼娅·特朗普。