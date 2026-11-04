Пограничники в течение недели не фиксировали работу белорусских ретрансляторов для дронов РФ

В течение последней недели украинские пограничники не фиксировали на территории Беларуси работу ретрансляторов, усиливающих сигнал российских ударных беспилотников Shahed и «Гербера».

Как сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, в последний раз такие устройства включались на прошлой неделе, а сами российские войска несколько скорректировали маршруты полета БПЛА.

В то же время в ГПСУ подчеркнули, что Беларусь продолжает поддерживать агрессию РФ, поэтому украинская сторона постоянно отслеживает ситуацию.

Источник: Главком.

Напомним, Беларусь продолжает предоставлять России возможность использовать ретрансляторы для российских беспилотников во время атак на Украину. В то же время, по словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, переброски российских войск на территорию Беларуси не фиксируются.

Ранее Зеленский предупредил о планах Путина разместить баллистические ракеты в Беларуси.

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