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Пограничники в течение недели не фиксировали работу белорусских ретрансляторов для дронов РФ

UA NEWS 04 Ноября 2026 16:36
Пограничники в течение недели не фиксировали работу белорусских ретрансляторов для дронов РФ

В течение последней недели украинские пограничники не фиксировали на территории Беларуси работу ретрансляторов, усиливающих сигнал российских ударных беспилотников Shahed и «Гербера». 

Как сообщил пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко во время брифинга, в последний раз такие устройства включались на прошлой неделе, а сами российские войска несколько скорректировали маршруты полета БПЛА. 

В то же время в ГПСУ подчеркнули, что Беларусь продолжает поддерживать агрессию РФ, поэтому украинская сторона постоянно отслеживает ситуацию.

Источник: Главком.

Напомним, Беларусь продолжает предоставлять России возможность использовать ретрансляторы для российских беспилотников во время атак на Украину. В то же время, по словам пресс-секретаря Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, переброски российских войск на территорию Беларуси не фиксируются.

Ранее Зеленский предупредил о планах Путина разместить баллистические ракеты в Беларуси.

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