W ciągu ostatniego tygodnia ukraińscy strażnicy graniczni nie odnotowali na terytorium Białorusi działania retransmiterów wzmacniających sygnał rosyjskich dronów bojowych typu Shahed i „Gerbera”.

Jak poinformował rzecznik Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrij Demczanko podczas briefingu, urządzenia te były ostatnio włączane w zeszłym tygodniu, a same rosyjskie siły zbrojne nieznacznie skorygowały trasy lotów dronów.

Jednocześnie Państwowa Służba Graniczna Ukrainy podkreśliła, że Białoruś nadal wspiera agresję Rosji, dlatego strona ukraińska nieustannie monitoruje sytuację.

Źródło: Glavkom.

Przypomnijmy, że Białoruś nadal umożliwia Rosji korzystanie z retransmiterów dla rosyjskich dronów podczas ataków na Ukrainę. Jednocześnie, według rzecznika Państwowej Służby Granicznej Ukrainy Andrieja Demczenki, nie odnotowano przemieszczania rosyjskich wojsk na terytorium Białorusi.

Wcześniej Zełenski ostrzegł przed planami Putina dotyczącymi rozmieszczenia rakiet balistycznych na Białorusi.

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