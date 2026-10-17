Зеленський попередив про плани Путіна розмістити балістичні ракети в Білорусі

0:00 / 0:00

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня заявив, що Володимир Путін намагається розмістити балістичні ракети на території Білорусі. За словами глави держави, це створить додаткову загрозу для західних регіонів України, а Москва продовжує шукати способи втягнути Мінськ у повномасштабну війну.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський у коментарі журналістам.

За словами глави держави, загроза ударів і збільшення кількості атак на західну частину країни досі зберігається.

«Чи готується до цього РФ? Я думаю, так. Чому вони постійно втягують Білорусь? Тому що нам відомо, що вони розміщують ретранслятори на території Білорусі, щоб користуватися цим коридором для дронів. Цього їм замало», — наголосив Зеленський.

Як пояснив президент, Кремлю потрібна підтримка білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб розмістити на території Білорусі інші види зброї, зокрема балістичні ракети.

«Безумовно, розташування балістики в Білорусі — це загроза передусім для західної частини нашої держави. Такі думки у Путіна є. Але це пряме втягування Білорусі в цю війну», — попередив Зеленський.

До цього Зеленський анонсував можливу зустріч переговорних команд України та США.

Також Зеленський вважає, що США продовжать послаблювати санкції проти Росії.

Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.

Читай нас у