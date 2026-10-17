Зеленський анонсував можливу зустріч переговорних команд України та США

Україна та США можуть провести нову зустріч щодо завершення війни вже наступного тижня. Американська сторона дала зрозуміти, що така можливість є. «На наступному тижні є можливість, американська сторона давала нам сигнал, що може бути у нас із ними зустріч», — зазначив глава держави.

Зеленський також підтвердив, що США залишатимуться майданчиком для переговорів. За його словами, Україна розраховує на більш рішучі дії Вашингтона щодо Росії. Президент наголосив, що тиск має бути спрямований насамперед на російського лідера Володимира Путіна, а не на Україну. «Ми розраховуємо, що вони будуть більше тиснути саме на Путіна, а не на нас. Інакше, це просто несправедливо», — сказав Зеленський.

Водночас президент вважає, що Європа також має розвивати власний напрямок переговорів із Росією. На його думку, європейські країни повинні мати для цього окремі можливості та інструменти. «І це нормально. Вважаю, що це справедливо. Треба рухатись усіма можливостями, щоб зупинити війну», — наголосив глава держави.

Зеленський запевнив, що українська переговорна команда готова зустрічатися з партнерами в будь-якому місці та в різних форматах. Водночас конкретних дати й місця можливої зустрічі з американською делегацією поки не назвали.

Переговори з Туреччиною та країнами Близького Сходу

Окрім контактів зі США, Україна планує обговорити важливі питання з іншими міжнародними партнерами. Зокрема, Зеленський анонсував переговори з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Однією з тем стане розблокування Чорного моря. Безпечне судноплавство в цьому регіоні має важливе значення для України, зокрема для морської торгівлі.

Також президент повідомив про заплановані контакти з представниками країн Близького Сходу. З ними Україна має намір обговорити продовольчу безпеку. Отже, українська сторона продовжує шукати можливості для переговорів із різними міжнародними партнерами. Найближчим часом увага буде прикута до можливої зустрічі зі США, а також до контактів із Туреччиною та країнами Близького Сходу. Водночас про конкретні домовленості щодо припинення війни наразі не повідомляли. Про це президент України Володимир Зеленський розповів журналістам під час спілкування в чаті.