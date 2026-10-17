Зеленский объявил о возможной встрече переговорных команд Украины и США

Украина и США могут провести новую встречу по вопросу прекращения войны уже на следующей неделе. Американская сторона дала понять, что такая возможность существует. «На следующей неделе есть возможность, американская сторона давала нам сигнал, что у нас с ними может состояться встреча», — отметил глава государства.

Зеленский также подтвердил, что США останутся площадкой для переговоров. По его словам, Украина рассчитывает на более решительные действия Вашингтона в отношении России. Президент подчеркнул, что давление должно быть направлено прежде всего на российского лидера Владимира Путина, а не на Украину. «Мы рассчитываем, что они будут больше давить именно на Путина, а не на нас. Иначе это просто несправедливо», — сказал Зеленский.

В то же время президент считает, что Европа также должна развивать собственное направление переговоров с Россией. По его мнению, европейские страны должны иметь для этого отдельные возможности и инструменты. «И это нормально. Считаю, что это справедливо. Нужно использовать все возможности, чтобы остановить войну», — подчеркнул глава государства.

Зеленский заверил, что украинская переговорная команда готова встречаться с партнерами в любом месте и в различных форматах. В то же время конкретные даты и место возможной встречи с американской делегацией пока не названы.

Переговоры с Турцией и странами Ближнего Востока

Помимо контактов с США, Украина планирует обсудить важные вопросы с другими международными партнерами. В частности, Зеленский анонсировал переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Одной из тем станет разблокирование Черного моря. Безопасное судоходство в этом регионе имеет важное значение для Украины, в частности для морской торговли.

Также президент сообщил о запланированных контактах с представителями стран Ближнего Востока. С ними Украина намерена обсудить вопросы продовольственной безопасности. Таким образом, украинская сторона продолжает искать возможности для переговоров с различными международными партнерами. В ближайшее время внимание будет приковано к возможной встрече с США, а также к контактам с Турцией и странами Ближнего Востока. В то же время о конкретных договоренностях по прекращению войны пока не сообщалось. Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал журналистам во время общения в чате.