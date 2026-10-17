Зеленский предупредил о планах Путина разместить баллистические ракеты в Беларуси

Президент Украины Владимир Зеленский 17 октября заявил, что Владимир Путин пытается разместить баллистические ракеты на территории Беларуси. По словам главы государства, это создаст дополнительную угрозу для западных регионов Украины, а Москва продолжает искать способы втянуть Минск в полномасштабную войну.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам.

По словам главы государства, угроза ударов и увеличения количества атак на западную часть страны по-прежнему сохраняется.

«Готовится ли к этому РФ? Я думаю, да. Почему они постоянно втягивают Беларусь? Потому что нам известно, что они размещают ретрансляторы на территории Беларуси, чтобы использовать этот коридор для дронов. Этого им мало», — подчеркнул Зеленский.

Как пояснил президент, Кремлю нужна поддержка белорусского диктатора Александра Лукашенко, чтобы разместить на территории Беларуси другие виды оружия, в частности баллистические ракеты.

«Безусловно, размещение баллистического оружия в Беларуси — это угроза прежде всего для западной части нашего государства. Такие мысли у Путина есть. Но это прямое втягивание Беларуси в эту войну», — предупредил Зеленский.

До этого Зеленский анонсировал возможную встречу переговорных команд Украины и США.

Также Зеленский считает, что США продолжат ослаблять санкции против России.

Президент США Дональд Трамп 16 октября подписал указ о приостановке широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести за покупку российских энергоносителей.

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