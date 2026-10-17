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Президент США Дональд Трамп 16 жовтня підписав указ про призупинення широких мит, обмежень і санкцій, які покійний сенатор Ліндсі Грем пропонував запровадити за купівлю російських енергоносіїв.



Про це повідомляє Bloomberg.

Як пише видання, Трамп скористався положенням про відміну санкцій у рамках закону, який відстоював покійний сенатор Ліндсі Грем як спосіб покарати Росію за війну в Україні. Цей закон також передбачав розширення санкцій проти Ірану.

«Наразі я відмовляюся від застосування таких санкцій, обмежень та мит, передбачених законом Грема. Я надав Конгресу підтвердження того, що надання такого виключення наразі відповідає національним інтересам Сполучених Штатів», - заявив Трамп в указі.

«Дональд Трамп знову показав, що він на боці кровожерливого диктатора та тих, хто допомагає Росії вести війну, а не на боці більшості американців, Конгресу та європейських союзників США. Звільнення від санкцій не має нічого спільного з національною безпекою США. Мета цього - догодити Владіміру Путіну. Сподіваюся, мої колеги-республіканці приєднаються до мене й засудять цей ганебний і боягузливий крок», - відреагував сенатор-демократ Ричард Блументаль, який разом з Ліндсі Гремом працював над створенням цього закону.

Нагадаємо, що Дональд Трамп заявив у Вашингтоні, що найближчим часом проведе розмову з президентом Росії Владіміром Путіним щодо можливого випадку чуми в сибірському дослідницькому інституті.

У Палаті представників Конгресу США внесли законопроєкт, який передбачає блокування так званої «дизельної угоди» президента Дональда Трампа з Росією. Документ представив демократ Грегорі Міксом за підтримки представників обох партій.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ не був заздалегідь поінформований про домовленості США з Росією щодо постачання дизельного пального та рішення про послаблення санкцій.

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