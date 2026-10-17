16 października prezydent USA Donald Trump podpisał dekret o zawieszeniu szeroko zakrojonych ceł, ograniczeń i sankcji, których wprowadzenie w związku z zakupem rosyjskich surowców energetycznych proponował zmarły senator Lindsey Graham.

Informuje

o tym agencja Bloomberg.

Jak pisze serwis, Trump skorzystał z przepisu dotyczącego uchylenia sankcji zawartego w ustawie, którą zmarły senator Lindsey Graham popierał jako sposób na ukaranie Rosji za wojnę na Ukrainie. Ustawa ta przewidywała również rozszerzenie sankcji wobec Iranu.

„Obecnie rezygnuję z nakładania sankcji, ograniczeń i ceł przewidzianych w ustawie Grahama. Przekazałem Kongresowi potwierdzenie, że przyznanie takiego wyłączenia leży obecnie w interesie narodowym Stanów Zjednoczonych” – oświadczył Trump w dekrecie.

„Donald Trump po raz kolejny pokazał, że stoi po stronie krwiożerczego dyktatora i tych, którzy pomagają Rosji prowadzić wojnę, a nie po stronie większości Amerykanów, Kongresu i europejskich sojuszników USA. Zwolnienie z sankcji nie ma nic wspólnego z bezpieczeństwem narodowym USA. Jego celem jest zadowolenie Władimira Putina. Mam nadzieję, moi koledzy z Partii Republikańskiej dołączą do mnie i potępią ten haniebny i tchórzliwy krok” – skomentował demokratyczny senator Richard Blumenthal, który wraz z Lindsey Grahamem pracował nad stworzeniem tej ustawy.

Przypomnijmy, że Donald Trump oświadczył w Waszyngtonie, iż w najbliższym czasie przeprowadzi rozmowę z prezydentem Rosji Władimirem Putinem w sprawie ewentualnego ogniska dżumy w syberyjskim instytucie badawczym.

W Izbie Reprezentantów Kongresu USA złożono projekt ustawy, który przewiduje zablokowanie tzw. „porozumienia w sprawie oleju napędowego” prezydenta Donalda Trumpa z Rosją. Dokument przedstawił demokrata Gregory Mix przy poparciu przedstawicieli obu partii.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Kijów nie został z wyprzedzeniem poinformowany o porozumieniu USA z Rosją w sprawie dostaw oleju napędowego oraz o decyzji dotyczącej złagodzenia sankcji.

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