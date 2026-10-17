16 октября президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке введения широких пошлин, ограничений и санкций, которые покойный сенатор Линдси Грэм предлагал ввести в связи с закупкой российских энергоносителей.



Об этом сообщает Bloomberg.

Как пишет издание, Трамп воспользовался положением об отмене санкций в рамках закона, который отстаивал покойный сенатор Линдси Грэм как способ наказать Россию за войну в Украине. Этот закон также предусматривал расширение санкций против Ирана.

«В настоящее время я отказываюсь от применения таких санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных законом Грэма. Я предоставил Конгрессу подтверждение того, что предоставление такого исключения в настоящее время соответствует национальным интересам Соединенных Штатов», — заявил Трамп в указе.

«Дональд Трамп вновь показал, что он на стороне кровожадного диктатора и тех, кто помогает России вести войну, а не на стороне большинства американцев, Конгресса и европейских союзников США. Освобождение от санкций не имеет ничего общего с национальной безопасностью США. Цель этого — угодить Владимиру Путину. Надеюсь, мои коллеги-республиканцы присоединятся ко мне и осудят этот позорный и трусливый шаг», — отреагировал сенатор-демократ Ричард Блументаль, который вместе с Линдси Грэмом работал над созданием этого закона.

Напомним, что Дональд Трамп заявил в Вашингтоне, что в ближайшее время проведет беседу с президентом России Владимиром Путиным по поводу возможного случая чумы в сибирском научно-исследовательском институте.

В Палату представителей Конгресса США внесли законопроект, предусматривающий блокирование так называемого «дизельного соглашения» президента Дональда Трампа с Россией. Документ представил демократ Грегори Микс при поддержке представителей обеих партий.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев не был заранее проинформирован о договоренностях США с Россией относительно поставок дизельного топлива и решении об ослаблении санкций.

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