Зеленский встретился с королём Дании Фредериком Х

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Данию 11 ноября провел аудиенцию с королем Фредериком Х. На встрече также присутствовали кронпринц Дании Кристиан и премьер-министр страны Метте Фредериксен.

В ходе беседы Глава государства проинформировал датскую сторону о текущей ситуации с безопасностью в Украине, в частности об усилении российских атак на объекты критической и энергетической инфраструктуры.

Участники встречи обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере безопасности, защиты гражданского населения, а также вопросы поддержки и реабилитации раненых украинских военнослужащих и ветеранов. Владимир Зеленский выразил благодарность королю, правительству и народу Дании за системную помощь Украине.

Об этом Зеленский сообщил в Facebook.

Президент Украины Владимир Зеленский 11 ноября выступил перед депутатами датского парламента Фолькетинга. Он стал первым главой иностранного государства, выступившим с трибуны главного зала парламента Дании.

Зеленский пошутил, что единственное, о чём сегодня можно сожалеть, — это отсутствие общей границы между Украиной и Данией. По его словам, у Дании «гораздо лучшие соседи».

Ранее Зеленский прибыл в Данию и анонсировал новый пакет помощи для обороны Украины.

Зеленский определил главную задачу украинской делегации на переговорах в Абу-Даби.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заслушал отчет украинской переговорной команды по итогам первого дня консультаций в Абу-Даби (ОАЭ) 10 ноября.

Читай нас в