Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wizyty w Danii 11 listopada odbył audiencję u króla Frederyka X. W spotkaniu uczestniczyli również duński książę koronny Christian oraz premier tego kraju Mette Frederiksen.

W trakcie rozmowy głowa państwa poinformowała stronę duńską o aktualnej sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie, w szczególności o nasileniu rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej i energetycznej.

Uczestnicy spotkania omówili dalszą współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa, ochrony ludności cywilnej, a także kwestie wsparcia i rehabilitacji rannych ukraińskich żołnierzy i weteranów. Wołodymyr Zełenski wyraził wdzięczność królowi, rządowi i narodowi Danii za systematyczną pomoc dla Ukrainy.

Zelenski poinformował o tym na Facebooku.

11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zwrócił się do posłów duńskiego parlamentu, Folketingu. Był pierwszym głową państwa zagranicznego, który przemawiał z trybuny głównej sali duńskiego parlamentu.

Zełenski zażartował, że jedyną rzeczą, której można dziś żałować, jest brak wspólnej granicy między Ukrainą a Danią. Według niego w Danii są „znacznie lepsi sąsiedzi”.

Wcześniej Zełenski przybył do Danii i ogłosił nowy pakiet pomocy dla obrony Ukrainy.

Zełenski określił główne zadanie ukraińskiej delegacji podczas negocjacji w Abu Zabi.

Przypomnijmy, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wysłuchał sprawozdania ukraińskiego zespołu negocjacyjnego podsumowującego pierwszy dzień konsultacji w Abu Zabi (ZEA) 10 listopada.

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