Зеленський зустрівся з Королем Данії Фредеріком Х

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Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Данії 11 листопада провів аудієнцію з Королем Фредеріком Х. На зустрічі також були присутні Кронпринц Данії Крістіан та Прем’єр-міністерка країни Метте Фредеріксен.

Під час розмови Глава держави поінформував данську сторону про поточну безпекову ситуацію в Україні, зокрема про посилення російських атак на об'єкти критичної та енергетичної інфраструктури.

Учасники зустрічі обговорили подальшу співпрацю в сфері безпеки, захисту цивільного населення, а також питання підтримки та реабілітації поранених українських військовослужбовців і ветеранів. Володимир Зеленський висловив вдячність Королю, уряду та народу Данії за системну допомогу Україні.

Про це Зеленський повідомив у Фейсбуці.

Президент України Володимир Зеленський 11 листопада звернувся до депутатів данського парламенту Фолькетингу. Він став першим главою іноземної держави, який виступив із трибуни головної зали парламенту Данії.

Зеленський пожартував, що єдине, про що сьогодні можна шкодувати, – це відсутність спільного кордону між Україною та Данією. За його словами, у Данії «набагато кращі сусіди».

Раніше Зеленський прибув до Данії та анонсував новий пакет допомоги для оборони України.

Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заслухав звіт української переговорної команди за підсумками першого дня консультацій в Абу-Дабі (ОАЕ) 10 листопада.

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