Дилан Спроус получил всего пять центов за повторные показы популярного сериала Disney

Американский актёр Дилан Спроус заявил, что за всё это время получил всего пять центов в качестве дополнительных выплат за повторные показы популярного сериала Disney Channel «Всё в порядке, или Жизнь Зака и Коди». Именно этот сериал принёс ему и его брату-близнецу Коулу широкую популярность.

Об этом актер рассказал в подкасте Wildmen, который ведет его коллега Фил Льюис. В сериале он сыграл менеджера отеля мистера Мозби.

По словам Спроуса, несмотря на огромную популярность шоу, его производство имело ограниченное финансирование, а актеры не получали должных дополнительных выплат.

«Для руководства канала мы почему-то были как будто гадким утенком. Наш сериал был чрезвычайно популярен, но в то же время его финансировали крайне недостаточно», — отметил актер.

Фил Льюис пояснил, что контракты позволяли Disney снимать эпизоды почти непрерывно в течение года, но независимо от их количества весь этот период считался одним телевизионным сезоном. Это позволяло избегать повышения гонораров актерам.

«Они называли это одним сезоном, потому что так им не приходилось повышать нам зарплаты», — рассказал Льюис.

Спроус также признался, что за все эти годы получил лишь одну дополнительную выплату за сериал. Речь идет о так называемом остаточном гонораре, который актеры могут получать за повторные показы или дальнейшее использование проектов.

«Единственный чек с дополнительными выплатами, который я когда-либо получал за «Все в порядке», был за совместный эпизод с «Ханной Монтаной». Пять центов. Я не шучу», — сказал он.

Актер подчеркнул, что его удивляет отсутствие таких выплат, учитывая успех сериала.

«Только представь. В то время, когда такие выплаты были бы очень кстати, ни одного чека за участие в одном из, пожалуй, самых популярных сериалов», — добавил Спроус.

Он также напомнил, что на момент выхода шоу стриминговых платформ ещё не было, а Disney Channel был одним из немногих телеканалов, ориентированных на детскую аудиторию.

«Disney Channel гордился тем, что родители могли спокойно включать его своим детям. Там не было рекламы или чего-то постороннего — только программы для соответствующей возрастной аудитории», — пояснил актер.

Сериал «Всё в порядке, или Жизнь Зака и Коди» выходил с 2005 по 2008 год и рассказывал о братьях-близнецах, которые жили вместе с матерью в отеле «Типтон».

Благодаря популярности шоу Disney впоследствии выпустила продолжение – «Всё тип-топ, или Жизнь на борту», которое выходило с 2008 по 2011 год. В нём вместе с братьями Спроусами снимались Бренда Сонг, Дебби Райан и другие актёры.

Источник: Variety.

«Очень странные дела» возвращаются с новой историей — премьера запланирована на 2028 год.

Американский актёр Ноа Шнапп, всемирно известный по роли Уилла Байерса в популярном сериале «Очень странные дела», выбрал для официального выхода в свет наряд от украинских дизайнеров.

Общее количество просмотров сериала «Очень странные дела» превысило 1,2 миллиарда, что сделало его самым популярным шоу в истории стримингового сервиса Netflix, сообщает Variety со ссылкой на данные Netflix.

Читай нас в