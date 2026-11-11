Dylan Sprouse otrzymał zaledwie pięć centów za powtórki popularnego serialu Disneya

Amerykański aktor Dylan Sprouse oświadczył, że przez cały ten czas otrzymał jedynie pięć centów dodatkowego wynagrodzenia za powtórki popularnego serialu Disney Channel „Wszystko w porządku, czyli życie Zaka i Cody’ego”. To właśnie ten serial przyniósł jemu i jego bratu bliźniakowi Cole'owi szeroką popularność.

Aktor opowiedział o tym w podcaście Wildmen, prowadzonym przez jego kolegę, Phila Lewisa. W serialu wcielił się w rolę menedżera hotelu, pana Mozby’ego.

Według Sprouse’a, pomimo ogromnej popularności serialu, jego produkcja dysponowała ograniczonym budżetem, a aktorzy nie otrzymywali należnych dodatkowych wynagrodzeń.

„Dla kierownictwa stacji byliśmy z jakiegoś powodu jak brzydkie kaczątko. Nasz serial cieszył się ogromną popularnością, ale jednocześnie był finansowany w sposób skrajnie niewystarczający” – zauważył aktor.

Phil Lewis wyjaśnił, że umowy pozwalały Disneyowi kręcić odcinki niemal nieprzerwanie przez cały rok, ale niezależnie od ich liczby cały ten okres uznawano za jeden sezon telewizyjny. Pozwalało to uniknąć podwyżek wynagrodzeń dla aktorów.

„Nazywali to jednym sezonem, ponieważ dzięki temu nie musieli podnosić nam wynagrodzeń” – opowiedział Lewis.

Sprouse przyznał również, że przez wszystkie te lata otrzymał tylko jedną dodatkową wypłatę za serial. Chodzi o tak zwaną opłatę rezydualną, którą aktorzy mogą otrzymywać za powtórki lub dalsze wykorzystanie projektów.

„Jedyny czek z dodatkowymi wypłatami, jaki kiedykolwiek otrzymałem za serial »Wszystko w porządku«, dotyczył wspólnego odcinka z »Hanną Montaną«. Pięć centów. Nie żartuję” – powiedział.

Aktor podkreślił, że zaskakuje go brak takich wypłat, biorąc pod uwagę sukces serialu.

„Tylko sobie wyobraź. W czasach, gdy takie wypłaty byłyby bardzo na miejscu, ani jednego czeku za udział w jednym z prawdopodobnie najpopularniejszych seriali” – dodał Sprouse.

Przypomniał również, że w momencie premiery serialu nie istniały jeszcze platformy streamingowe, a Disney Channel był jedną z nielicznych stacji telewizyjnych skierowanych do dziecięcej widowni.

„Disney Channel szczycił się tym, że rodzice mogli bez obaw włączać go swoim dzieciom. Nie było tam reklam ani żadnych niepożądanych treści – tylko programy dostosowane do odpowiedniej grupy wiekowej” – wyjaśnił aktor.

Serial „Wszystko w porządku, czyli życie Zaka i Cody’ego” był emitowany w latach 2005–2008 i opowiadał o braciach-bliźniakach, którzy mieszkali wraz z matką w hotelu „Tipton”.

Dzięki popularności serialu Disney wypuścił później kontynuację – „Wszystko w porządku, czyli Życie na pokładzie”, która była emitowana w latach 2008–2011. W serialu tym, obok braci Sprouse’ów, wystąpili Brenda Song, Debbie Ryan i inni aktorzy.

Źródło: Variety.

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