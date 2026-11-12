W stolicy Kazachstanu, Astanie, w pobliżu ekskluzywnego kompleksu mieszkaniowego Atlant-6 rozsypały się pliki banknotów stu dolarowych, które nieznani sprawcy wyrzucili przez okno wraz z walizami. Film przedstawiający gotówkę na chodniku rozprzestrzenił się w mediach społecznościowych. Teren wokół budynku został otoczony przez funkcjonariuszy organów ścigania.

Do zdarzenia doszło na ulicy Kunaeva w dzielnicy Esil, niedaleko kompleksu mieszkaniowego Atlant-6. Według informacji mediów zgłoszenie o zdarzeniu wpłynęło na policję około godziny 6:30 rano.

Na opublikowanych nagraniach widać banknoty przypominające stodolarówki, całe pliki gotówki, walizę oraz funkcjonariuszy, którzy byli na miejscu.

W wiadomościach rozpowszechnianych w komunikatorach mowa była o około ośmiu walizach z pieniędzmi. Jednak oficjalnie nie ustalono ani dokładnej liczby waliz, ani kwoty gotówki, ani autentyczności banknotów.

Kiedy dziennikarze przybyli do kompleksu mieszkaniowego, na miejscu nie było już ani pieniędzy, ani policjantów.

To niezwykłe zdarzenie przyciągnęło dodatkową uwagę na tle doniesień o zatrzymaniu kierowników dwóch strategicznych struktur państwowych Kazachstanu.

W stolicy Kazachstanu, Astanie, w pobliżu elitarnego kompleksu mieszkaniowego „Atlant” naoczni świadkowie znaleźli osiem waliz wypełnionych plikami dolarów, które ktoś wyrzucił przez okno https://t.co/nbDw9oLj2Y — GLAVKOM (@GLAVCOM_UA) 12 listopada 2026 r.

Komitet Bezpieczeństwa Narodowego Kazachstanu potwierdził, że 11 listopada Służba ds. Zwalczania Korupcji zatrzymała prezesa zarządu funduszu dobrobytu narodowego „Samruk-Kazina” Nurlana Żakupowa oraz dyrektora firmy „Kazachstan Temir Zholy” Elżasa Otinshijewa.

Wraz z nimi zatrzymano również inne osoby podejrzane o popełnienie przestępstwa korupcyjnego.

Jednocześnie nie ma oficjalnego potwierdzenia związku między zatrzymaniami urzędników a incydentem z walizami wypełnionymi dolarami.

Wcześniej na lotnisku Kolonia-Bonn w Niemczech celnicy zatrzymali 45-letniego mężczyznę, który próbował nielegalnie wwieźć z Meksyku 92 gady. W jego walizce znaleziono 37 żywych jadowitych węży i 55 jaszczurek, ukrytych w butelkach po szamponie, plastikowych pojemnikach i skarpetkach. Część zwierząt zginęła podczas podróży, a te, które przeżyły, zostały przekazane pod opiekę specjalistów.

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